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货币新闻 | 2012年 5月 31日 星期四 22:32 BJT

〔美国经济〕几个月就业数据不会改变其对经济前景的看法--皮亚纳尔托

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.

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