主要国家经济指标预测--6月1日****

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透6月1日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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5月31日(四)
2245 新西兰贸易条件指数(较前季) 第一季 -- -1.4%
2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.2% 持平
(较上年同期) +2.5% +2.5%
2330 日本路透短观制造业景气判断指数 6月 -- 正2
2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第一季 -- +7.6%
6月1日(五)
0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 5月 -- 51.9
0000 韩国贸易收支(亿美元) 5月 -- 顺差21
进口 -2.0% -0.2%
出口 -1.0% -4.8%
0715 瑞士零售销售(较上年同期) 4月 -- +4.2%
0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 5月 46.4 46.9
0743 意大利Markit制造业PMI 5月 43.5 43.8
0748 法国Markit制造业PMI 5月 44.4 44.4
0753 德国制造业PMI 5月 45.0 45.0
0758 欧元区Markit制造业PMI 5月 45.0 45.0
0800 意大利失业率 4月 9.9% 9.8%
0828 英国CIPS制造业PMI 5月 49.8 50.5
0900 欧元区失业率 4月 11.0% 10.9%
1230 美国非农就业岗位(万个) 5月 增加15 增加11.5
制造业就业岗位(万个) 增加1.5 增加1.6
民间就业岗位(万个) 增加16 增加13
失业率 8.1% 8.1%
平均时薪 +0.2% 持平
平均工时 34.5 34.5
1230 美国个人所得 4月 +0.3% +0.4%
个人支出 +0.3% +0.3%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.2%
(较上年同期) -- +2.1%
核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) -- +2.0%
实质个人支出 -- +0.1%
1230 加拿大GDP(较上月) 3月 +0.4% -0.2%
(较上季) 第一季 -- +0.4%
(较上季环比年率) +1.9% +1.8%
1330 加拿大RBC制造业PMI 5月 -- 53.30
1400 美国建筑支出 4月 +0.4% +0.1%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 5月 53.9 54.8
1430 美国ECRI一周领先指标 5月25日当周 -- 123.1
-- 美国达拉斯联邦储备银行PCE截尾均值(较前月)4月 -- +2.0%
-- 美国国内汽车总销量年率(万辆) 5月 1,450 1,437.1
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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5月30日
2350 日本工业生产 4月初值 +0.2% +0.5%
5月31日(四)
0100 新西兰NBNZ企业经济信心 5月 34.9% --
0130 澳洲建筑许可 4月 -8.7% 持平
民间建筑许可 -8.1% --
0130 澳洲资本支出(较前季) 第一季 +6.1% +4.0%
工厂/机械资本支出(较前季) -0.1% +2.0%
建筑资本支出(较前季) +10.5% +3.0%
0130 澳洲民间信贷 4月 +0.4% +0.3%
0130 日本加班工资 4月 +4.9% --
0500 日本建筑订单(较上年同期) 4月 +16.2% --
房屋开工(较上年同期) +10.3% +3.2%
0545 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.7% 持平
(较上年同期) +2.0% +0.9%
0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 5月 +0.3% +0.2%
(较上年同期) -0.7% -1.0%
0600 德国实质零售销售(较前月) 4月 +0.6% 持平
(较上年同期) -3.8% +0.2%
0645 法国消费者支出(较前月) 4月 +0.6% +0.3%
0645 法国PPI(较前月) 4月 持平 +0.2%
0755 德国经季节调整的失业人口变化(万人) 5月 持平 减少0.5
未经季节调整的失业人口(万人) 285.5 290
经季节调整的失业率 6.7% 6.8%
经季节调整的失业人口(万人) 287.2 --
0900 欧元区HICP初值(较上年同期) 5月 +2.4% +2.5%
0900 意大利CPI(较前月) 5月初值 持平 +0.1%
(较上年同期) +3.2% +3.3%
HICP(较前月) 持平 +0.1%
(较上年同期) +3.5% +3.6%
-- 美国ICSC同店销售(较上年同期) 5月 +4% --
1130 Challenger美国企业计划裁员人数 5月 61,887 --
1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 5月 增加13.3 --
1230 美国企业获利 第一季 -4.1% +1.1%
1230 加拿大经常帐(亿加元) 第一季 赤字102.7 赤字108.5
1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第一季修正值 +1.9% +1.9%
GDP隐性平减指数 +1.7% +1.5%
最终销售 +1.7% +1.5%
个人消费支出(PCE)物价指数 +2.4% +2.4%
核心PCE物价指数 +2.1% +2.1%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月26日当周 38.3 37.0
初请失业金人数四周均值(万人) 37.5 --
续请失业金人数(万人) 5月19日当周 324.2 325
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 5月 52.7
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。