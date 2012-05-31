〔欧洲经济〕未讨论金援西班牙-IMF发言人

《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月3日
--随着都更案陆续开花结果，今年双北市将涌现罕见的都更案推案潮。住展杂志最新统计，双北市今年计画推出的都更案至少12大案，总销高达1,050亿-1,150亿台币，呈现史上首见的大暴冲。
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================== 今日重要政经消息================= 3月3日（周五） 公布2月份香港日经PMI。 天虹纺织公布全年业绩。 10:30 中铝矿业国际股东特别大会。 *10:45 ASM太平洋业绩记者会。 ================== 近期重要政经消息================= 3月6日（周一） 恒富控股公布全年业绩。 11:00 美联工商舖股东特别大会。 3月7日（周二） 公布1月份外汇储备资产。 港铁公司公布全年业绩。 睿富房地产基金公布全年业绩。 惠理集团公布全年业绩。 招商局置地公布全年业绩。 14:00 东江环保在中国举行股东特别大会。 3月8日（周三） 美高域集团首日挂牌。 五矿资源公布全年业绩。
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.( 1美元=7.7623港元) 美股道琼工业指数周四收低112.58点，或0.53%，报21,002.97 点。受累于金融股下跌和卡特彼勒重挫。此前有报导称，美国联邦执法机 构搜查了卡特彼勒在伊利诺伊的几处设施。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 117.070 -1.60 22682 9.087