〔欧洲经济〕未讨论金援西班牙-IMF发言人

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--3月3日

以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.( 1美元=7.7623港元) 美股道琼工业指数周四收低112.58点，或0.53%，报21,002.97 点。受累于金融股下跌和卡特彼勒重挫。此前有报导称，美国联邦执法机 构搜查了卡特彼勒在伊利诺伊的几处设施。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 117.070 -1.60 22682 9.087