〔欧洲汇市〕英镑/美元跌至四个月低点,欧元/英镑有望连续第二个月下挫

* 英镑兑美元跌至四个月低位

* 未来有可能测试2012年低位1.5234美元

* 英镑兑欧元下滑,交易商称因月末卖盘

* 欧元兑英镑有可能连续第二个月下挫

路透伦敦5月31日电---英镑兑美元跌至四个月低点,此前市场担心西班牙问题的严重程度以及该国可能不得不寻求外援来救助其银行业的风险,促使投资者涌入较安全的资产.

交易商亦报告有与月底相关的英镑卖盘,特别是英镑兑欧元.不过,料英镑兑欧元很快将重拾近期升势,因投资者寻求欧元区资产以外的其他选择.

英镑兑美元GBP=D4下跌0.6%至1.5360美元的低位,为1月中迄今最低.若进一步走低,未来有可能进一步跌向1月初低点1.5234美元.

西班牙公债收益率周四下滑,但仍接近欧元区面市以来最高水平.

同时美国5月芝加哥采购经理人指数也激励投资者买入美元,并摒弃风险较高货币,因人们愈发担心全球经济前景转弱.

分析师称,尽管英镑可能主要受到其他地方事件的驱动,但英国央行若有任何采取更多量化宽松政策的暗示,可能会令英镑进一步承压.

欧元/英镑EURGBP=D4上涨0.5%,报0.8029英镑,自周三触及的两周低点0.7971英镑反弹.

尽管欧元/英镑反弹,但仍易受卖盘拖累.未来可能重新测试本月初创下的2008年11月迄今最低0.79505英镑.

欧元兑英镑5月有可能连续第二个月下跌,因有关希腊退出欧元区和西班牙银行业困境的担忧加重.

市场将关注周五公布的美国非农就业数据.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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