〔金属期市〕铜价跌至2012年最低位,5月累计下跌11%

路透纽约/伦敦5月31日电---铜价周四跌至2012年最低位,受累于美元大幅走强、需求前景放缓及投资者抛售风险资产,之前一系列疲软的美国数据令与欧洲不断恶化的债务及政治危机相关的本已脆弱的增长前景更为黯淡.

铜价5月累计下跌11%,为连续第三个月下滑,而且创2011年9月以来最大月度跌幅.2011年9月铜价曾重挫近25%.

铜价与欧元一道下跌,欧元/美元跌至23个月低位,因人们忧心于西班牙和该国正处于困境中的银行业,以及周五美国5月非农就业报告公布前的不确定性.

但到纽约午间时分,铜及其他大宗商品的下跌速度放缓,部分扳回稍早录得的跌幅,因此前华尔街日报报导称,国际货币基金组织(IMF)欧洲事务部已开始讨论向西班牙提供援救贷款的应急计划.

"虽然有关IMF的报导目前暂时止住了跌势...但套现的热情仍在.目前现金才是王道,"RBC Capital Markets Global Futures副总裁George Gero表示.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3一度跌至每吨7,403美元的早盘低位,该水准为去年12月末以来的最低位,随后反弹,终场收于7,425美元.周三收在7,475美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)7月合约HGN2下滑2.45美分,结算价报3.3655美元,盘中交投于五个月新低3.3415-3.4055美元.

尽管铜价仍有进一步下跌的压力,但部分人士认为,铜价更接近底部.

"离最终支撑位不太远...大约在3-3.20之间,"T & K Futures和Options总裁Michael K. Smith表示.

交易商称,由于人们寄望于金属消费大国--中国的增长支持政策将提振需求,铜价亦会受到支撑.

以下为1748GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 336.00 -3.00 -0.88 343.60 -2.21

LME期铝 1993.50 -13.50 -0.67 2020.00 -1.31

LME期铜 7424.00 -246.00 -3.21 7600.00 -2.32

LME期铅 1921.00 -1.00 -0.05 2035.00 -5.60

LME期镍 16230.00 -70.00 -0.43 18710.00 -13.25

LME期锡 19550.00 -220.00 -1.11 19200.00 1.82

LME期锌 1870.00 -44.00 -2.30 1845.00 1.36

上海期铝 15955.00 -25.00 -0.16 15845.00 0.69

上海期铜 54850.00 -660.00 -1.19 55360.00 -0.92

上海期锌 14775.00 -95.00 -0.64 14795.00 -0.14

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 兰秀娟;审校 母红

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