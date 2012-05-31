〔芝加哥期市〕CBOT大豆跌至两个月低位,因基金多头平仓及忧虑全球经济

《中国报摘》--中国证券报3月3日
--中国银监会主席郭树清表示，民营资本进入金融市场对于实体经济发展非常有必要，但不能将民营银行办成少数人或少数资本控制的银行，变成“提款机”。
路透5月31日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四跌至两个月低点,豆粕则触及一个月低位,交易商称因与月末获利了结相关的基金多头平仓以及市场担心全球经济.
美国经济数据令人失望和欧洲方面的忧虑驱使投资者转移到避险资产,并远离商品等风险资产.
基金持有CBOT大豆净多头仓位接近纪录水准,使得市场易受多轮多头平仓的影响.
近月7月大豆合约SN2持续较新作11月合约下跌,因基金结清头寸.
此外,尽管最新预报显示伊利诺斯和印第安纳州所需降雨将会增多,但干燥气候仍是中西部靠南地区和三角洲地带的威胁,这支撑新作大豆合约.
CBOT大豆合约Sc1本月大幅收低10.7%,为去年9月以来最大单月降幅.豆粕和豆油也录得去年9月迄今最大月度降幅.
部分交易商表示,中国国家粮油交易中心网站上的一篇消息称,该国仅售出75,788吨国家大豆储备,但此次参与竞购的数量有604,634吨.大豆因此承压.
CBOT-7月大豆期货SN2收低33-1/4美分,报13.40美元.
7月豆粕合约SMN2收跌15.4美元,报每短吨394.5美元.7月豆油合约BON2收跌0.49美分,收报每磅49.20美分.
今日大豆预估成交量为230,689口;豆粕预估成交量为87,419口,豆油成交量为113,841口.
以下为CBOT农产品期货在1946GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米Cc1 555.25 -4.25 -0.8% -14.1%
CBOT大豆Sc1 1340.00 -33.25 -2.4% 11.8%
CBOT豆粕SMc1 394.50 -15.40 -3.8% 27.5%
CBOT豆油BOc1 49.20 -0.49 -1.0% -5.5%
CBOT小麦Wc1 643.75 -10.00 -1.5% -1.4%
CBOT稻米RRc1 1422.50 -4.00 -0.3% -2.6%
EU小麦BL2H0 211.25 0.50 0.2% 4.3%
NYMEX原油期货CLc1 86.64 -1.18 -1.3% -12.3%
道琼工业指数.DJI 12,446 26 0.2% 1.9%
现货金XAU= 1563.86 1.96 0.1% 0.0%
欧元/美元EUR= 1.2369 0.0004 0.0% -4.4%
美元指数.DXY 83.0290 0.0110 0.0% 3.6%
波罗的海
干散货指数.BADI 923 -27 -2.8% -46.9%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
--编译 洪曦;审校 利棣儿
--中国银监会主席郭树清表示，民营资本进入金融市场对于实体经济发展非常有必要，但不能将民营银行办成少数人或少数资本控制的银行，变成“提款机”。
路透法兰克福/柏林/苏黎世3月2日 - 三名知情人士表示，东芝准备剥离智能电表集团Landis+Gyr业务，希望在上月大幅减记美国核电业务后套现20亿美元。
* 标售标的：央行364天期存单 * 标售时间：3月3日(周五) * 标售金额：1,600亿台币 * 预测区间：0.50-0.53% * 受访机构：九家 路透台北3月2日 - 台湾央行周五(3日)将标售1,600亿台币一年期定存单。路透调查结 果显示，本次一年期定存单加权平均得标利率中值料落在0.50-0.53%。 路透周四访谈九家金融机构，包括六家本地银行、三家外商银行，预估利率大区间在0. 50-0.55%。 台湾央行2月21日标售的1,600亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.524%，符合 于市场预估区间0.52-0.55%，较前次标售均标低1.8个基点；高标则落在0.545%。 台湾央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单，2014年2月起增至1, 200亿台币，2015年3月起提高到1,300亿台币，6月起增至1,500亿台币；2016年2月起再增至 1,600亿台币，仅2017年1月因农历春节因素而降至