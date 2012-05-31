版本:
中国
市场报道 | 2012年 6月 1日 星期五 03:37 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉因月末空头回补收高,但本月大幅收低18%

路透纽约5月31日电---棉花期货周四收高,经纪商称因上日合约跌至两年令三个月低位后,投资者月末空头回补,然而市场仍担心欧元区危机和中国棉花需求.

洲际交易所(ICE)-7月期棉合约CTN2收高0.64美分,报每磅71.55美分.今日交投区间在70.62-71.75美分间,在周三的70.38-73.15美分波动区间之内.

根据汤森路透数据,周三时7月合约收在70.91美分,为2010年2月初迄今最高.

汤森路透数据显示,依据7月合约,市场5月收低18%,为2011年7月收低36.1%以来最高单月百分比跌幅.

新作12月合约CTZ2微升0.07美分,收报70.35美分,盘中在69.50-70.95美分之间交投,在周三的69.42-71.57美分波动区间之内.

Penson Futures资深棉花分析师Sharon Johnson称,尤为引人注意的是,12月合约CTc3目前交投最为活跃.

截至5月30日,12月未平仓合约数量为89,523口,7月未平仓合约数量为87,890口.

Johnson表示,这是12月合约最早成为交投最活跃合约的时间之一.这表明,投资基金正快速出脱7月合约并展期至新作12月合约.

14日相对强弱指标接近27,之前为25.

市场目前静待美国农业部本周稍后公布出口销售报告,看中国是否取消订单.

汤森路透数据显示,周四成交量为略超33,500口,较30日均值高近40%. 根据汤森路透和ICE Futures U.S.数据,周三成交量为46,054口,为4月18日迄今最高水准.

ICE数据显示,截至5月30日,未平仓合为193,425口,为4月5日迄今高位.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐