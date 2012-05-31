〔纽约期市〕ICE期棉因月末空头回补收高,但本月大幅收低18%

《中国报摘》--中国证券报3月3日
--中国银监会主席郭树清表示，民营资本进入金融市场对于实体经济发展非常有必要，但不能将民营银行办成少数人或少数资本控制的银行，变成“提款机”。
路透纽约5月31日电---棉花期货周四收高,经纪商称因上日合约跌至两年令三个月低位后,投资者月末空头回补,然而市场仍担心欧元区危机和中国棉花需求.
洲际交易所(ICE)-7月期棉合约CTN2收高0.64美分,报每磅71.55美分.今日交投区间在70.62-71.75美分间,在周三的70.38-73.15美分波动区间之内.
根据汤森路透数据,周三时7月合约收在70.91美分,为2010年2月初迄今最高.
汤森路透数据显示,依据7月合约,市场5月收低18%,为2011年7月收低36.1%以来最高单月百分比跌幅.
新作12月合约CTZ2微升0.07美分,收报70.35美分,盘中在69.50-70.95美分之间交投,在周三的69.42-71.57美分波动区间之内.
Penson Futures资深棉花分析师Sharon Johnson称,尤为引人注意的是,12月合约CTc3目前交投最为活跃.
截至5月30日,12月未平仓合约数量为89,523口,7月未平仓合约数量为87,890口.
Johnson表示,这是12月合约最早成为交投最活跃合约的时间之一.这表明,投资基金正快速出脱7月合约并展期至新作12月合约.
14日相对强弱指标接近27,之前为25.
市场目前静待美国农业部本周稍后公布出口销售报告,看中国是否取消订单.
汤森路透数据显示,周四成交量为略超33,500口,较30日均值高近40%. 根据汤森路透和ICE Futures U.S.数据,周三成交量为46,054口,为4月18日迄今最高水准.
ICE数据显示,截至5月30日,未平仓合为193,425口,为4月5日迄今高位.(完)
--编译 洪曦;审校 母红
--中国银监会主席郭树清表示，民营资本进入金融市场对于实体经济发展非常有必要，但不能将民营银行办成少数人或少数资本控制的银行，变成“提款机”。
路透法兰克福/柏林/苏黎世3月2日 - 三名知情人士表示，东芝准备剥离智能电表集团Landis+Gyr业务，希望在上月大幅减记美国核电业务后套现20亿美元。
* 标售标的：央行364天期存单 * 标售时间：3月3日(周五) * 标售金额：1,600亿台币 * 预测区间：0.50-0.53% * 受访机构：九家 路透台北3月2日 - 台湾央行周五(3日)将标售1,600亿台币一年期定存单。路透调查结 果显示，本次一年期定存单加权平均得标利率中值料落在0.50-0.53%。 路透周四访谈九家金融机构，包括六家本地银行、三家外商银行，预估利率大区间在0. 50-0.55%。 台湾央行2月21日标售的1,600亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.524%，符合 于市场预估区间0.52-0.55%，较前次标售均标低1.8个基点；高标则落在0.545%。 台湾央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单，2014年2月起增至1, 200亿台币，2015年3月起提高到1,300亿台币，6月起增至1,500亿台币；2016年2月起再增至 1,600亿台币，仅2017年1月因农历春节因素而降至