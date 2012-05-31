更正:〔纽约汇市〕欧元兑美元和日圆均触重大低位,受欧洲危机和美国数据拖累

(更正:标题中"纪录低点"因译文有误,应改为"重大低位";另外补充内文小标前倒数第三段欧元兑日圆2000年12月迄今最低水准"96.48日圆")

* 欧元兑美元和日圆均触及重大低位

* 报导称IMF计划金援西班牙,令欧元跌势暂缓

* 疲弱的美国数据令市场对周五就业报告的担忧升温

路透纽约5月31日电---欧元兑美元周四在震荡交投中下跌,市场对西班牙银行业的担忧和美国令人失望的就业数据令欧元一度跌至23个月新低.

欧元兑日圆亦触及11年半低位.

道琼斯一份报导称,国际货币组织(IMF)正在讨论一份应急计划,将为西班牙第三大银行提供救助贷款,市场出现一波欧元买盘,并一度令欧元兑美元上涨.不过,稍晚时IMF称,会不断讨论成员国的"不同情景".

在较早的一次简报会上,IMF一发言人对记者表示,该组织并未草拟西班牙金援计划,该国政府亦未提出任何资金要求.

西班牙公债收益率仍接近纪录高位,因市场担心该国最终将寻求救助.欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)警告称,欧元区若缺乏更强有力的危机应对机制和严苛的财政纪律,将可能走向分裂.

"因(道琼斯)的报导,欧元上涨了35个点子,但并未持续太久,欧元后来又很快下跌,一如其上涨时那样迅速."SMBC日兴证券首席交易商Joe DeGeronimo称.

一项看似对欧元有利的正面因素,是有关爱尔兰将投票支持欧洲新财政协定的预期,但投资者很快逢高卖出.

爱尔兰周四开始就欧洲新财政协定进行全民公投,民意调查显示结果将为"同意".这将减轻外界对该国融资前景的担忧.

在道琼斯报导发表之前,欧元EUR=曾在近两年低位1.2335交投.该报导令欧元短暂升至1.2428美元的盘中高点.之后欧元回落,收盘下跌0.02%,报1.2367美元.

欧元兑日圆一度跌至EURJPY=96.48日圆,为2000年12月迄今最低水准.欧元/日圆午后下跌0.95%,报96.87日圆.美元/日圆则下挫1%至三个半月低点78.31日圆.日圆得益于欧洲问题和美国经济数据疲弱而引发的避险资金流.

欧元兑美元5月有可能下跌6.6%,为2011年9月迄今最差月度表现.欧元兑日圆5月则可能下挫8.3%,为两年最差月度表现.美元兑日圆5月有可能下跌1.8%.

英镑兑美元GBP=(5月)有可能下挫约5%,此前一度跌至四个月低位1.5359美元.

**周五将公布美国非农就业报告**

就业市场、第一季国内生产总值(GDP)及5月芝加哥采购经理人指数(PMI)这一系列美国数据表现疲弱,均直指该国经济复苏进程放缓.民间就业服务机构ADP Employer Services周四发布的报告显示,美国5月民间部门就业人数增加13.3万人,低于预期[ID:nEAPAV0EH1],一周初请失业金人数升至38.3万人,高于预估的37.0万人,均暗示该国就业市场温和复苏之势暂歇.

"如果纽约时段市场没有遭到太大的打击,就像股市一样,我认为在明日非农就业报告出炉前隔夜市场将淡静.如果明日公布的就业和制造业报告表现确实强劲,将提振美元,"他说.

路透访问的分析师预计,美国5月非农就业岗位将增加15万个,4月为增加11.5万个.

"我认为人们担心的是如果就业数据十分疲弱.如果新增就业岗位低于10万个,就可能令负面动能持续,"富国银行外汇策略师Vassili Serebriakov表示.

"我不确信数据疲弱是否必然会令负面动能加速.但若低于10万个,人们就会将此视为美国经济放缓最明显的信号."

根据Tradeweb,美国数据疲弱,而且欧洲财政问题恶化,压低指标10年期美债收益率至纪录低位1.5326%.

美元亦是避险资金流的受益者.美元指数.DXY升至21个月最高位,一度触及83.215,随后回落至83.007,日内仅微幅下跌.

然而,美元指数有望收在100个月均线上方的81.823,为近10年来首次.

若升穿100个月均线,将释出长期趋势转变的良好信号.在过去30年中,该均线曾四次成功释出趋势扭转的信号.(完)

--编译 洪曦/兰秀娟;审校 母红

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