〔加拿大汇市〕加元/美元跌至五个月低点,因美国数据疲弱和西班牙危机

《中国报摘》--中国证券报3月3日
--中国银监会主席郭树清表示，民营资本进入金融市场对于实体经济发展非常有必要，但不能将民营银行办成少数人或少数资本控制的银行，变成“提款机”。
路透多伦多5月31日电---加元兑美元周四跌至五个月低位,此前有迹象显示美国经济成长疲软,加之担忧西班牙债务负担,促使投资者规避风险较高的资产.
加元兑美元CAD=D4触及12月20日迄今最低1.0366加元,或0.9647美元.
美国数据显示就业市场复苏在年初强劲后陷入停滞,之后加元走弱.报告显示,美国5月民间部门就业人数仅小幅增加.上周初请失业金人数上扬.
周五即将迎来关键的美国非农就业报告.
同时,标准普尔500指数和标普/多伦多TSX综合指数.GSPTSE均下挫,并录得去年9月迄今最差月度表现.
加元兑美元收在1.0329加元,或0.9681美元,低于周三北美市场收盘时的1.0292加元,或0.9716美元.根据汤森路透数据,本月加元下跌约4%.(完)
--编译 洪曦;审校 母红
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--中国银监会主席郭树清表示，民营资本进入金融市场对于实体经济发展非常有必要，但不能将民营银行办成少数人或少数资本控制的银行，变成“提款机”。
路透法兰克福/柏林/苏黎世3月2日 - 三名知情人士表示，东芝准备剥离智能电表集团Landis+Gyr业务，希望在上月大幅减记美国核电业务后套现20亿美元。
* 标售标的：央行364天期存单 * 标售时间：3月3日(周五) * 标售金额：1,600亿台币 * 预测区间：0.50-0.53% * 受访机构：九家 路透台北3月2日 - 台湾央行周五(3日)将标售1,600亿台币一年期定存单。路透调查结 果显示，本次一年期定存单加权平均得标利率中值料落在0.50-0.53%。 路透周四访谈九家金融机构，包括六家本地银行、三家外商银行，预估利率大区间在0. 50-0.55%。 台湾央行2月21日标售的1,600亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.524%，符合 于市场预估区间0.52-0.55%，较前次标售均标低1.8个基点；高标则落在0.545%。 台湾央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单，2014年2月起增至1, 200亿台币，2015年3月起提高到1,300亿台币，6月起增至1,500亿台币；2016年2月起再增至 1,600亿台币，仅2017年1月因农历春节因素而降至