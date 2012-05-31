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市场报道 | 2012年 6月 1日 星期五 04:50 BJT

〔加拿大汇市〕加元/美元跌至五个月低点,因美国数据疲弱和西班牙危机

路透多伦多5月31日电---加元兑美元周四跌至五个月低位,此前有迹象显示美国经济成长疲软,加之担忧西班牙债务负担,促使投资者规避风险较高的资产.

加元兑美元CAD=D4触及12月20日迄今最低1.0366加元,或0.9647美元.

美国数据显示就业市场复苏在年初强劲后陷入停滞,之后加元走弱.报告显示,美国5月民间部门就业人数仅小幅增加.上周初请失业金人数上扬.

周五即将迎来关键的美国非农就业报告.

同时,标准普尔500指数和标普/多伦多TSX综合指数.GSPTSE均下挫,并录得去年9月迄今最差月度表现.

加元兑美元收在1.0329加元,或0.9681美元,低于周三北美市场收盘时的1.0292加元,或0.9716美元.根据汤森路透数据,本月加元下跌约4%.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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