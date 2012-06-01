〔日本数据〕1-3月企业资本支出较上年同期增加3.3%--财务省

英国经济：市场对加息的预期可能损及经济--央行首席经济学家霍尔丹
“然而，在当前脆弱的环境下，一般预期央行短期内将调高利率，倘若市场利率过于急剧上升，我会感到担忧，”霍尔丹在送交国会的年度书面声明中指出。
路透东京6月1日电---日本财务省周五公布数据显示,日本1-3月当季企业资本支出较上年同期增加3.3%,为连续第二季成长,去年地震和海啸后的重建工作助一臂之力.
10-12月企业资本支出成长7.6%,当时企业资本支出为三季以来首次增长.
资本支出数据将用来计算将于6月8日公布的第一季国内生产总值(GDP)修正值.第一季GDP初值为成长1.0%,拜消费者支出强劲、震后重建工作及出口改善所赐.(完)
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--编译 戴素萍;审校 杜明霞
“然而，在当前脆弱的环境下，一般预期央行短期内将调高利率，倘若市场利率过于急剧上升，我会感到担忧，”霍尔丹在送交国会的年度书面声明中指出。
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