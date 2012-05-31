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亚洲 | 2012年 6月 1日 星期五 06:27 BJT

《日本重要政经日程》--6月1日

(除特别说明外,均为GMT时间)

5月31日(四)

2350 - 日本第一季企业资本支出

6月1日(五)

-- - 日本内阁会议,财务大臣安住淳会后举行记者会

0010 - 日本财务省财务官中尾武彦在欧洲货币日本外汇年度论坛(Euromoney Japan Forex Forum)讲话

0130 - 公债标售以增强流动性

0500 - 5月新车销售

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 杜明霞;审校 张荻

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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