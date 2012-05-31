《综述》欧央行及欧盟官员呼吁增强危机应对机制,以维持欧元区生存

* 欧洲央行表示需要对存款提供担保以应对银行挤兑

* 雷恩称欧元区有解散的可能

* 西班牙3月资本外流加快

* 梅克尔回避评论银行业联盟,但称"并不存在禁忌"

路透布鲁塞尔5月31日电---欧洲央行周四加大施压,呼吁为整个欧元区银行存款提供共同担保,称欧元区债务危机促使投资者规避风险,因此欧洲需要新的工具来应对银行挤兑问题.

欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)警告称,如果没有更强的危机应对机制以及严格的财政纪律,欧元区有解散的可能.

同时,市场普遍担忧西班牙银行业问题以及希腊能否留在欧元区,导致欧元/美元EUR=跌至两年低点,资金亦加速流向奥地利和法国债券等避险资产,两国10年期公债收益率(殖利率)触及欧元问世以来低点.

鉴于国内银行业的惨状,西班牙人在3月将更多资金转移到海外,官方数据显示,资金外流速度为1990年开始此项统计以来的最快.

3月西班牙录得662亿欧元的资金净流出,随后该国第四大银行Bankia(BKIA.MC)在5月被国有化,因地产泡沫破灭使之蒙受巨额亏损.