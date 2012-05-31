《综述》欧央行及欧盟官员呼吁增强危机应对机制,以维持欧元区生存

台湾已公布经济指标--2017/3/3
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 欧洲央行表示需要对存款提供担保以应对银行挤兑
* 雷恩称欧元区有解散的可能
* 西班牙3月资本外流加快
* 梅克尔回避评论银行业联盟,但称"并不存在禁忌"
路透布鲁塞尔5月31日电---欧洲央行周四加大施压,呼吁为整个欧元区银行存款提供共同担保,称欧元区债务危机促使投资者规避风险,因此欧洲需要新的工具来应对银行挤兑问题.
欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)警告称,如果没有更强的危机应对机制以及严格的财政纪律,欧元区有解散的可能.
同时,市场普遍担忧西班牙银行业问题以及希腊能否留在欧元区,导致欧元/美元EUR=跌至两年低点,资金亦加速流向奥地利和法国债券等避险资产,两国10年期公债收益率(殖利率)触及欧元问世以来低点.
鉴于国内银行业的惨状,西班牙人在3月将更多资金转移到海外,官方数据显示,资金外流速度为1990年开始此项统计以来的最快.
3月西班牙录得662亿欧元的资金净流出,随后该国第四大银行Bankia(BKIA.MC)在5月被国有化,因地产泡沫破灭使之蒙受巨额亏损.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25% 数(CPI) 3/7 1600 出口 2月 -- +7.0% * 3月20日当周 3/20 1600 外销订单 2月 -- +5.23%
路透台北3月3日 - 台湾货币市场周五及下提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单3,408亿台币。 --103甲6期3息16.50亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --苹果10.0亿美元国际债交割。 --------------------------------------------------------------------- 下提存期 **宽松因素： --央行存单到期4兆(万亿)4,614.40亿台币： 03/06 5,128.00亿台币 03/07 2,464.50亿台币 03/08 3,577.00亿台币 03/09 2,875.00亿台币 03/10 1,438.50亿台币 03/11