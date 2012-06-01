〔表格〕韩国5月出口较上年同期减少0.4%,预估为下滑1.0%

英国经济：市场对加息的预期可能损及经济--央行首席经济学家霍尔丹
“然而，在当前脆弱的环境下，一般预期央行短期内将调高利率，倘若市场利率过于急剧上升，我会感到担忧，”霍尔丹在送交国会的年度书面声明中指出。
路透首尔6月1日电---韩国知识经济部周五公布的数据显示:
* 韩国5月贸易顺差初值为24亿美元,4月修正后为顺差21亿美元
* 韩国5月出口较上年同期下降0.4%,进口下滑1.2%(路透调查预估分别为下滑1.0%和2.0%)
以下为数据细节:
5月 *4月
贸易收支(10亿美元) +2.4 +2.1
出口(10亿美元) 47.2 46.2
(同比增长%) -0.4 -4.8
进口(10亿美元) 44.8 44.1
(同比增长%) -1.2 -0.2
* 修正值.
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--编译 李春喜;审校 郑茵
“然而，在当前脆弱的环境下，一般预期央行短期内将调高利率，倘若市场利率过于急剧上升，我会感到担忧，”霍尔丹在送交国会的年度书面声明中指出。
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