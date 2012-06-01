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货币新闻 | 2012年 6月 1日 星期五 08:18 BJT

〔表格〕韩国5月出口较上年同期减少0.4%,预估为下滑1.0%

路透首尔6月1日电---韩国知识经济部周五公布的数据显示:

* 韩国5月贸易顺差初值为24亿美元,4月修正后为顺差21亿美元

* 韩国5月出口较上年同期下降0.4%,进口下滑1.2%(路透调查预估分别为下滑1.0%和2.0%)

以下为数据细节:

5月 *4月

贸易收支(10亿美元) +2.4 +2.1

出口(10亿美元) 47.2 46.2

(同比增长%) -0.4 -4.8

进口(10亿美元) 44.8 44.1

(同比增长%) -1.2 -0.2

* 修正值.

参看韩国数据相关新闻,请点选[KR-ECI-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

--编译 李春喜;审校 郑茵

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