欧洲经济指标预测--6月1日-6月8日****

路透6月1日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------5月28日当周--------------------------------
6月1日(五)
0715 瑞士零售销售(较上年同期) 4月 -- +4.2%
0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 5月 46.4 46.9
0743 意大利Markit制造业PMI 5月 43.5 43.8
0748 法国Markit制造业PMI 5月 44.4 44.4
0753 德国制造业PMI 5月 45.0 45.0
0758 欧元区Markit制造业PMI 5月 45.0 45.0
0800 意大利失业率 4月 9.9% 9.8%
0828 英国CIPS制造业PMI 5月 49.8 50.5
0900 欧元区失业率 4月 11.0% 10.9%
---------------------------------6月4日当周---------------------------------
6月4日-8日
0700 英国Halifax房价指数 5月 -- -2.4%
三个月房价指数(较上年同期) -- -0.5%
6月4日(一)
0830 欧元区Sentix投资者信心指数 6月 -- 负24.5
0900 欧元区PPI(较前月) 4月 +0.2% +0.5%
(较上年同期) +2.7% +3.3%
6月5日(二)
0743 意大利Markit服务业PMI 5月 42.3 42.3
0748 法国Markit服务业PMI 5月 45.2 45.2
综合PMI -- 44.7
0753 德国Markit服务业PMI 5月 52.2 52.2
0758 欧元区Markit服务业PMI 5月 46.5 46.5
综合PMI 45.9 45.9
0900 欧元区零售销售(较前月) 4月 +0.2% +0.3%
(较上年同期) -1.1% -0.2%
1000 德国工业订单(较前月) 4月 -1.0% +2.2%
6月6日(三)
0830 英国建筑业PMI 5月 -- 55.8
0900 欧元区国内生产总值(GDP)(较上季) 第一季修正值 持平 持平
(较上年同期) 持平 持平
1000 德国整体工业生产(较前月) 4月 -0.7% +2.8%
1145 欧洲央行利率决议 6月 1.00% 1.00%
2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 5月 +2.25% -3.3%
6月7日(四)
0530 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第一季 -- 9.8%
0545 瑞士未经季节调整的失业率 5月 3.1% 3.1%
经季节调整的失业率 3.2% 3.1%
0715 瑞士CPI(较前月) 5月 持平 +0.1%
(较上年同期) -1.0% -1.0%
0828 英国服务业PMI 5月 -- 53.3
1100 英国央行利率决议 6月 0.50% 0.50%
量化宽松总规模(亿英镑) 3,250 3,250
6月8日(五)
0600 德国出口(较前月) 4月 -1.2% +0.9%
进口(较前月) +0.1% +1.2%
贸易收支(亿欧元) 顺差136 顺差137
0645 法国预算收支(亿欧元) 截至4月 -- 赤字294
0645 法国贸易收支(亿欧元) 4月 逆差57 逆差57
0800 意大利经季节调整的工业生产(较前月) 4月 -0.5% +0.5%
工业生产(较上年同期) -7.3% -5.8%
0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 5月 -- -1.5%
(较上年同期) -- +1.2%
PPI产出物价(较前月) -- +0.7%
(较上年同期) -- +3.3%
核心PPI产出物价(较前月) -- +0.6%
(较上年同期) -- +2.3% (完)
--编译 王兴亚;审校 张涛