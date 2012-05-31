全球外汇市场6月1日主要消息

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(除特别说明外,均为GMT时间)
5月31日(四)
2350 - 日本第一季企业资本支出
6月1日(五)
-- - 日本内阁会议,之后财务大臣安住淳举行记者会
0630 - 瑞典5月制造业采购经理人指数(PMI)
0700 - 欧盟经济暨货币事务执委雷恩讲话
0700 - 挪威5月PMI
0715 - 瑞士4月零售销售
0730 - 瑞士5月PMI
0748 - 瑞典央行公布金融稳定报告
0743 - 意大利5月Markit制造业PMI
0748 - 法国5月Markit制造业PMI
0753 - 德国5月制造业PMI
0758 - 欧元区5月Markit制造业PMI
0800 - 意大利4月失业率
0828 - 英国5月CIPS制造业PMI
0900 - 欧元区4月失业率
0900 - 瑞典央行记者会
1230 - 美国5月非农就业报告
1230 - 美国4月个人所得/个人支出
1258 - Markit美国5月制造业PMI终值
1400 - 美国5月供应管理协会(ISM)制造业指数
1400 - 美国4月建筑支出
1430 - 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标
1715 - 美国财政部顾问Michael Stegman在第40届美国地产和城市经济协会年中大会上讲话
-- - 美国4月达拉斯联邦储备银行PCE截尾均值
-- - 美国5月国内汽车总销量年率
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张荻;审校 张若琪
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重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。