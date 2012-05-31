版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 1日 星期五 07:24 BJT

全球外汇市场6月1日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

5月31日(四)

2350 - 日本第一季企业资本支出

6月1日(五)

-- - 日本内阁会议,之后财务大臣安住淳举行记者会

0630 - 瑞典5月制造业采购经理人指数(PMI)

0700 - 欧盟经济暨货币事务执委雷恩讲话

0700 - 挪威5月PMI

0715 - 瑞士4月零售销售

0730 - 瑞士5月PMI

0748 - 瑞典央行公布金融稳定报告

0743 - 意大利5月Markit制造业PMI

0748 - 法国5月Markit制造业PMI

0753 - 德国5月制造业PMI

0758 - 欧元区5月Markit制造业PMI

0800 - 意大利4月失业率

0828 - 英国5月CIPS制造业PMI

0900 - 欧元区4月失业率

0900 - 瑞典央行记者会

1230 - 美国5月非农就业报告

1230 - 美国4月个人所得/个人支出

1258 - Markit美国5月制造业PMI终值

1400 - 美国5月供应管理协会(ISM)制造业指数

1400 - 美国4月建筑支出

1430 - 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标

1715 - 美国财政部顾问Michael Stegman在第40届美国地产和城市经济协会年中大会上讲话

-- - 美国4月达拉斯联邦储备银行PCE截尾均值

-- - 美国5月国内汽车总销量年率

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张荻;审校 张若琪

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐