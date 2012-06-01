〔金砖国家〕5月31日股汇市收盘纵览

路透6月1日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月31日(周四)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌0.17%,报906.30点.

中国股市:股市沪综指周四缩量收低,受海外市场普跌拖累.分析人士认为,受经济基本面疲弱及稳增长政策或陆续出台预期交互影响,市场走势呈现上下两难的局面,料后市仍以震荡格局为主.沪综指.SSEC收报2,372.234点,跌12.4434点或0.52%.本月则下跌1%,今日上海A股成交额缩至752亿元人民币,上交易日为846亿元.[.SSCN]

香港股市:5月表现为14年来同期最差,欧元区危机升级和中国经济放缓之忧,可能使恒生指数尽数回吐年内涨幅.恒生指数.HSI收低0.32%,报18,629.52点.恒生国企指数.HSCE收低0.05%,报9,686.03点.两者本月分别累计下跌11.68%和12.59%.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四重挫至年内新低,5月累计跌幅达0.92%.欧债危机升温推高美元后,人民币中间价大幅低开,月末刚性购汇盘涌出,最终即期汇价弱势难改.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水270点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3960元.[CNY/CN][ID:nSB1580114]

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印度股市:收低,且5月创去年11月来最差月度表现,在全球避险情绪弥漫之际,国内疲弱的经济增长数据加深了对该国所面临挑战的担忧.指标BSE指数.BSESN跌0.57%,收于16,218.53点,盘中在疲弱国内生产总值(GDP)数据公布后一度下挫1.32%.[.BO]

印度汇市:印度卢比兑美元盘中触及纪录低位,并创下半年来最差月度表现,因全球避险情绪加深且国内经济增长大幅放缓令卢比前景更为暗淡.不过,卢比周四收高,因市场传言印度央行打算限制国有石油企业买入美元,推动卢比迅速反弹,尽管央行和油企消息人士对传言予以强烈否认.印度卢比/美元INR=D2结算价报56.08/09,盘初一度跌至纪录低位56.52,周三报收于56.23/24.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS涨0.59%,收报1,249.72点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS跌1.99%至664.71点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌2.2%至33.4800;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX下滑2.05%,报41.4229.

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巴西股市:拉丁美洲股市周四尽管录得涨幅,但5月仍重挫逾13%,为去年9月来最差月度表现,受累于对西班牙银行业健康状况的担忧日渐加剧.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP周四上涨1.29%至 54,490.41点,连跌两天后涌现一波逢低买盘.但该指数本月下挫近12%,表现创2008年10月金融危机高峰期以来最差.[ID:nL1E8GVJ4W]

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=几无变动,报2.0164.本月累计下跌约6%,因担心欧债危机对全球的影响.[ID:nL1E8GVEOA]

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南非股市:收盘回升至平盘上方,因金价上扬帮助包括Harmony Gold Mining (HARJ.J)在内的金矿企业从数周的跌势中反弹.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI涨0.48%,报29,201.90点.综合指数.JALSH小升0.58%,报32,142.61点.[.J][ID:nL5E8GVC2B]

南非汇市:南非兰特/美元触及年内低点,有迹象显示国内经济增长艰困,且全球避险卖盘也对新兴市场造成冲击.兰特兑美元ZAR=D3一度跌至六个月低位8.5852,但1635GMT时反弹至8.4909,因部分出口商在午后交易尾段于8.50水准附近入场卖出美元.[ZAR/][ID:nL5E8GVGFU](完)