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亚洲 | 2012年 6月 1日 星期五 07:12 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月31日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 53.27 -1.02 -1.88 2150478

搜狐 (SOHU.O) 44.44 -0.33 -0.74 537060

网易 (NTES.O) 62.36 +0.94 +1.53 1130142

百度 (BIDU.O) 117.77 -0.39 -0.33 3052110

亚信科技 ASIA.O 10.60 -0.40 -3.64 303557

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 13.73 -0.20 -1.44 7330819

联电 (UMC.N) 2.11 -0.16 -7.05 2965929

日月光 (ASX.N) 4.63 +0.03 +0.65 476618

矽品精密 (SPIL.O) 5.22 -0.05 -0.95 2380226

和信超媒体 (GIGM.O) 1.11 -0.04 -3.48 36847

友达 (AUO.N) 3.99 -0.14 -3.39 306232

中华电信 (CHT.N) 29.84 -0.33 -1.09 125342

台湾国际航电 (GRMN.O) 42.96 -0.36 -0.83 700417

香港

中国移动 (CHL.N) 50.73 -0.15 -0.29 184882

中国联通 (CHU.N) 13.74 -0.20 -1.43 402366

中国电信 (CHA.N) 45.65 -0.39 -0.85 18998

中芯国际 (SMI.N) 1.62 -0.24 -12.90 131055

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.71 +0.03 +0.82 455

(完)

--整理 张涛

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