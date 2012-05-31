〔美国股市〕ADR收盘几乎持平,但5月大幅下跌12%

路透纽约5月31日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四收盘几无变动,尾盘抹去先前的跌幅,此前有报导称,可能推出计划协助西班牙应对国内银行业危机,略微缓解了对欧元区的担忧.

西班牙处于最近情势发展的中心,因市场判断西班牙政府迟早会被迫请求外部援助以拯救本国的银行业.一则有关扶助西班牙救助其银行业的潜在计划的报导,扶助美股在午后交易中几乎抹去1%的跌幅,但该报导之后被否认.

但该消息不足以抵销美国经济数据疲弱引发的市场悲观情绪.美国5月民间部门就业人数仅稍稍加速,且上周初请失业金人数增加,表明美国劳动市场在年初有强劲表现后,如今复苏陷入迟滞.[ID:nST0523251]

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR微升0.1%,标普500指数.SPX.INX下跌0.2%.

ADR指数本月累计挫跌12%,为2008年10月以来最大月度跌幅.

纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR小涨0.1%.巴克莱(BCS.N)跌1.1%至11.05美元,瑞士信贷(CS.N)下滑1.1%,报19.13美元.

纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS收盘持平,而纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA收高0.8%.(完)

--编译 肖群英;审校 张荻

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