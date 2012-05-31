〔加拿大股市〕受银行股提振收高,但5月挫跌6.3%

路透多伦多5月31日电---加拿大股市主要股指周四反弹,银行第二季业绩强劲带动金融股领涨,且石油和黄金股抹去稍早跌幅.

但加股主要股指5月累计下挫6.3%,因欧债危机升级导致5月商品市场大跌.

加股10大类股票中,九类股票收高,金融类股跳升1.5%涨幅居前,得益于加拿大帝国商业银行(CIBC)(CM.TO)和National Bank of Canada(NA.TO)第二季业绩胜预期.

"金融股是多伦多股市的少数亮点之一,"Global Securities策略师暨研究副总裁Elvis Picardo指出."这给该股市提供了支撑,因原材料和能源等另外两大类股已从悬崖跌落."

5月累计,涵盖矿业的原材料指数.GSPTTMT下滑7.3%,而油气能源类股.SPTTEN挫跌11.9%.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高79.99点或0.7%,报11,513.21.(完)

--编译 肖群英;审校 张荻

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