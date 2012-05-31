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亚洲 | 2012年 6月 1日 星期五 07:45 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油持稳,上日收于七个月低位

路透东京6月1日电---美国原油期货周五几无变动,上日收于七个月低位,因美国原油库存增加,经济数据令人失望,且欧元区经济忧虑令油价承压.

截止2313GMT,美国7月原油期货CLc1下跌0.04美元,至每桶86.49美元,周四结算价跌1.29美元,报每桶86.53美元,为去年10月末以来的最低收盘价.

美国原油期货5月累计挫跌18.34美元,或17.5%,录得2008年12月以来最大的百分比跌幅.

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