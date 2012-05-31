〔国际油市〕NYMEX原油持稳,上日收于七个月低位

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透东京6月1日电---美国原油期货周五几无变动,上日收于七个月低位,因美国原油库存增加,经济数据令人失望,且欧元区经济忧虑令油价承压.
截止2313GMT,美国7月原油期货CLc1下跌0.04美元,至每桶86.49美元,周四结算价跌1.29美元,报每桶86.53美元,为去年10月末以来的最低收盘价.
美国原油期货5月累计挫跌18.34美元,或17.5%,录得2008年12月以来最大的百分比跌幅.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。