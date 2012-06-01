《美债周五展望》焦虑的投资人追捧美国公债,令收益率创纪录低位

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 美国10年期公债收益率触及1.53%的纪录低位

* 对欧洲的忧虑和疲弱的美国经济数据引发对公债的避险需求

* 美国公债可能录得去年9月来表现最好的一个月

* 投资人也大举买入德债,日债和瑞士公债

路透纽约5月31日电---指标美国公债收益率周四跌至纪录低位,全球投资者担忧受困西班牙银行业及希腊退出欧元区的可能性令欧债危机不断加剧,因而争相追捧避险资产.

在周五备受关注的政府就业报告出炉前,一系列令人失望的美国就业和制造业数据令投资人的紧张情绪进一步升温.分析师和交易商说,周四疲弱的数据令投资者增加对目前微弱的美国经济增幅将会消失,且美联储或将推出第三轮大规模公债购买计划以避免经济衰退的押注.

指标10年期公债US10YT=RR收益率低见1.53%,为逾200年来的纪录低点.10年期公债收益率尾盘报1.57%,日内跌5个基点.

"收益率水准显示市场忧虑情绪隆厚.投资人担忧欧元区可能解体,"SunTrust Private Wealth Management固定收益策略师Andrew Richman说,"人们将资金撤出风险资产,转为持有现金和美国公债."

除了买入美债外,养老基金、保险公司及其他专业投资者还涌向了其他传统避险政府公债,例如,德国、日本和瑞士.这些投资者们亦揽入瑞典、芬兰及丹麦的主权债,因为他们认为,如果欧元区财政进一步恶化,斯堪的纳维亚国家将在受冲击最小的国家之列.事实上,这些国家10年期公债收益率低于可比美债收益率.

作为全球避险潮影响全球债市的迹象,瑞士较短期公债收益率迈入负值区域,德国两年期公债收益率US2YT=RR本周跌至近0%.它们均低于美国四周国库券的收益率US1MT=RR.

"市场正受到情绪波动的影响.人们变得极其害怕,"Richman称.

全球股市、公司债及大宗商品周四尾盘表现出一些企稳迹象,而稍早由于投资者抛售曾大幅下跌.

在这波收益率重挫的行情中,为数不多的赢家包括美债持有者,以及可以以较低利率进行抵押贷款再融资的美国屋主.

美国政府公债市场有望录得去年9月以来最佳月度表现.巴克莱美债总体回报指数在截至周三的一个月中累计上涨1.52%,创八个月最大单月涨幅.

在所有年期的公债中,长期美债表现最佳.在截至周三的一个月中,巴克莱赎回期限逾20年的美债回报指数累计上涨7.59%.根据巴克莱,这是该指数第七大月度涨幅.(完)

--编译 利棣儿/兰秀娟;审校 母红/利棣儿

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