《中国报摘》--金融时报6月1日

香港个股：神州数码获广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
* 头版头条:
--中国保监会发布通知称,允许上市保险公司发行次级可转换债券,以拓宽保险公司资本补充渠道,提高偿付能力管理水平.
* 其他:
--中国农业部部长韩长赋称2012年全国夏粮将喜获丰收,单产有望创历史新高.(完)
--整理 张胜男; 审校 乔艳红
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透北京2月21日 - 中国煤炭工业协会周二透露，2016年全国煤炭消费在连续两年下降的基础上同比继续下降1.3%，当前煤炭供求基本面并未发生根本改变，行业平稳运行尚缺乏坚实基础，近期煤炭价格下行的压力仍在加大，今年中国煤炭供大于求的趋势难改，需求或继续下降。
路透东京2月21日 - 一项调查显示，日本家庭现金或储蓄账户的资产是瑞典家庭的大约11倍，这表明日本人更青睐现金的习惯没有改变。