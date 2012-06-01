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亚洲 | 2012年 6月 1日 星期五 08:02 BJT

《中国报摘》--金融时报6月1日

* 头版头条:

--中国保监会发布通知称,允许上市保险公司发行次级可转换债券,以拓宽保险公司资本补充渠道,提高偿付能力管理水平.

* 其他:

--中国农业部部长韩长赋称2012年全国夏粮将喜获丰收,单产有望创历史新高.(完)

--整理 张胜男; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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