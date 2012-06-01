《中国报摘》--中国证券报6月1日

* 头版头条:

--权威人士透露,中国证监会和保监会将在鼓励保险资金等长期资金入市方面给予更大力度的政策支持,未来将允许保险资金以专户或定向资管形式委托基金管理公司、证券公司管理.

* 其他:

--记者获悉,有关在大连设立国家级新区的实施意见在部委层面征求意见后,近期有望上报.继上海浦东新区、天津滨海新区、重庆两江新区和浙江舟山群岛新区之后,第五个国家级新区有望落户大连.

--消息人士透露,工信部正牵头研究建立国家稀土收储机制以平抑稀土价格波动,并计划在此基础上成立稀土交易平台,供企业进行公开交易.

--国务院常务会议,再次听取全国民用核设施综合安全检查情况汇报,讨论并原则通过《核安全与放射性污染防治"十二五"(2011-2015年)规划及2020年远景目标.

--银监会副主席蔡鄂生表示,对于"房贷政策放松,降低房贷首付成数以鼓励刚需"的市场预期,需要视经济形势变化和需求情况而定,银监会主要是监督银行的行为,配合国家调控政策和央行货币政策.

--证监会回应投资者关注的热点问题时表示,今年最迫切的任务是深化发行体制改革,完善发行、退市和分红制度.此外,国债期货经过长期精心准备,有望在不久的将来推出实施.监管部门将认真研究,积极创造条件,推动市政债、机构债产品的发展.

--保监会发布通知,允许上市保险公司和上市保险集团公司发行次级可转换债券,并规定次级可转债在转换为股份前,可以计入公司的附属资本.

--紫金矿业(601899.SS)公告称,公司拟以每股0.25澳元的价格进一步要约收购澳大利亚诺顿金田有限公司股权至50.1%.(完)

--整理 周晓峰; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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