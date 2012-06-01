〔中国经济〕工信部牵头研究建立国家稀土收储机制,拟设稀土交易平台--报载

香港个股：神州数码获广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透北京6月1日电---中国加强稀土行业管理进入实质性阶段.中国证券报周五报导,工信部正牵头研究建立国家稀土收储机制以平抑稀土价格波动,并计划在此基础上成立稀土交易平台,供企业进行公开交易.
报导援引消息人士的话称,国家稀土收储机制正在研究中,与企业进一步沟通和研究后将形成具体方案.当稀土价格下降到某一特定价格后,企业将按照收储机制的要求在市场上收储;当稀土价格上涨到某一特定价格后,企业将按照收储机制的要求售出稀土.
中国稀土行业秩序紊乱,引发海外贸易伙伴抨击.今年4月中国成立稀土行业协会,藉以健全行业发展.
去年5月,国务院发布《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》,要求建立稀土战略储备体系,将按照国家储备与企业(商业)储备、实物储备和资源(地)储备相结合的方式建立稀土战略储备.
全球17种稀有金属约97%的产出来自中国,这些金属在国防、电子以及再生能源行业至关重要,亦用于制造iPhone,磁碟机以及风力发电机组等多种产品.(完)
--发稿 沈燕; 审校 乔艳红
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透北京2月21日 - 中国煤炭工业协会周二透露，2016年全国煤炭消费在连续两年下降的基础上同比继续下降1.3%，当前煤炭供求基本面并未发生根本改变，行业平稳运行尚缺乏坚实基础，近期煤炭价格下行的压力仍在加大，今年中国煤炭供大于求的趋势难改，需求或继续下降。
路透东京2月21日 - 一项调查显示，日本家庭现金或储蓄账户的资产是瑞典家庭的大约11倍，这表明日本人更青睐现金的习惯没有改变。