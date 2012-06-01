〔中国经济〕工信部牵头研究建立国家稀土收储机制,拟设稀土交易平台--报载

报导援引消息人士的话称,国家稀土收储机制正在研究中,与企业进一步沟通和研究后将形成具体方案.当稀土价格下降到某一特定价格后,企业将按照收储机制的要求在市场上收储;当稀土价格上涨到某一特定价格后,企业将按照收储机制的要求售出稀土.