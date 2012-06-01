〔中国证券〕证监会和保监会将对保险资金入市给予更大政策支持--报载

* 证监会和保监会将更大力度支持长期资金入市

* 险资有望委托基金券商管理资产

* 险资近期拟加大入市力度

路透上海6月1日电---中国将进一步推动各类长期资金进入股市.中国证券报周五报导援引权威人士透露,中国证监会和保监会将在鼓励保险资金等长期资金入市方面给予更大力度的政策支持,未来将允许保险资金以专户或定向资管形式委托基金管理公司、证券公司管理.

报导并引述有关人士透露,保险资金近期拟加大入市力度.目前股票市场整体估值水平处于低位,有统计显示保险机构近期股票持仓比例持续增加.

报导指出,不少保险公司客户有意将保险资金委托给基金管理公司或证券公司进行管理,但由于《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定,目前还无法实现.

据权威人士透露,近日证监会和保监会就保险资金运用、加强监管合作等一系列问题进行了会商,上述问题有望于近期得以解决。

根据规定,保险公司目前只能自行投资或者委托保险资产管理机构进行投资,因此保险公司不能委托基金管理公司、证券公司等市场机构进行资产管理.而为了更好地利用证券市场专业机构投资者的优势,对于委托基金管理公司、证券公司等市场机构进行资产管理,多家保险公司意愿强烈.

而保险资金一旦获准以专户或定向资管形式委托基金管理公司、证券公司管理,将为保险机构开拓新的业务渠道,有利于更好地利用基金管理公司、证券公司提供的个性化投资服务.

根据《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定,保险机构投资股票和股票型基金的比例不得超过总资产的20%.去年底保险业资产持有A股流通市值的比例约为11%,还有较大提升空间.(完)