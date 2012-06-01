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亚洲 | 2012年 6月 1日 星期五 08:24 BJT

〔日本股市〕盘初下跌1%,受美国经济数据疲弱拖累

路透东京6月1日电---日股日经指数周五盘初下跌,因在欧洲艰难应对债务危机之际,美国经济数据疲软加剧全球成长担忧.日股可能录得连续第九个周跌幅,追平20年来的最长下跌期.

日经指数.N225盘初下跌1%,至8,457.80点.周四下滑1.1%,令5月录得两年来最大月跌幅.该指数本周累计挫跌1.4%.

东证股价指数.TOPX跌1.1%,至711.74点.本周下滑1.4%,可能连续第九周走低,创1975年以来最长的下跌周期.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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