〔日本股市〕盘初下跌1%,受美国经济数据疲弱拖累

香港个股：神州数码获广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透东京6月1日电---日股日经指数周五盘初下跌,因在欧洲艰难应对债务危机之际,美国经济数据疲软加剧全球成长担忧.日股可能录得连续第九个周跌幅,追平20年来的最长下跌期.
日经指数.N225盘初下跌1%,至8,457.80点.周四下滑1.1%,令5月录得两年来最大月跌幅.该指数本周累计挫跌1.4%.
东证股价指数.TOPX跌1.1%,至711.74点.本周下滑1.4%,可能连续第九周走低,创1975年以来最长的下跌周期.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
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路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透北京2月21日 - 中国煤炭工业协会周二透露，2016年全国煤炭消费在连续两年下降的基础上同比继续下降1.3%，当前煤炭供求基本面并未发生根本改变，行业平稳运行尚缺乏坚实基础，近期煤炭价格下行的压力仍在加大，今年中国煤炭供大于求的趋势难改，需求或继续下降。
路透东京2月21日 - 一项调查显示，日本家庭现金或储蓄账户的资产是瑞典家庭的大约11倍，这表明日本人更青睐现金的习惯没有改变。