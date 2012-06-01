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亚洲 | 2012年 6月 1日 星期五 08:32 BJT

〔韩国股市〕开低并料录得三日连跌,钢铁股领跌

路透首尔6月1日电---韩国股市周五开低,料录得三日连跌,不过交投料继续震荡,投资者在美国和中国公布一系列经济数据之前在场边观望.

钢铁股引领盘初跌势,浦项钢铁(POSCO)(005490.KS)跌1.8%,KISCO (104700.KS)跌1.9%.

0004GMT,韩国综合股价指数.KS11下跌0.44%至1,835.42点.(完)

--编译 李春喜;审校 戴素萍

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