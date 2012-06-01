〔韩国股市〕开低并料录得三日连跌,钢铁股领跌

香港个股：神州数码获广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透首尔6月1日电---韩国股市周五开低,料录得三日连跌,不过交投料继续震荡,投资者在美国和中国公布一系列经济数据之前在场边观望.
钢铁股引领盘初跌势,浦项钢铁(POSCO)(005490.KS)跌1.8%,KISCO (104700.KS)跌1.9%.
0004GMT,韩国综合股价指数.KS11下跌0.44%至1,835.42点.(完)
--编译 李春喜;审校 戴素萍
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东南亚股市[.SOCN]
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透北京2月21日 - 中国煤炭工业协会周二透露，2016年全国煤炭消费在连续两年下降的基础上同比继续下降1.3%，当前煤炭供求基本面并未发生根本改变，行业平稳运行尚缺乏坚实基础，近期煤炭价格下行的压力仍在加大，今年中国煤炭供大于求的趋势难改，需求或继续下降。
路透东京2月21日 - 一项调查显示，日本家庭现金或储蓄账户的资产是瑞典家庭的大约11倍，这表明日本人更青睐现金的习惯没有改变。