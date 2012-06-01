《汇市简讯》美元/日圆在盘初获日本买盘追捧,是半官方机构?

0017GMT--- * 美元/日圆盘初获东京机构买盘,令其远离隔夜低点78.21. * 美元/日圆在东京市场从78.30升至78.56. * 传闻提及近期活跃的半官方机构 * 一些人称并非如此,但来自东京的买需无法否认. * 78.20下方料有强劲买盘,78.00下方料有更多. * 在78.20和78.00下方都挂有停止单. * 78.50附近及其上方挂有大量卖单. * 交易商停止单可能在挂在78.65上方和78.95-79.00,市场情绪紧张.(完) --编译 肖群英; 审校 张涛