《汇市简讯》美元/日圆在盘初获日本买盘追捧,是半官方机构?

香港个股：神州数码获广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
0017GMT--- * 美元/日圆盘初获东京机构买盘,令其远离隔夜低点78.21. * 美元/日圆在东京市场从78.30升至78.56. * 传闻提及近期活跃的半官方机构 * 一些人称并非如此,但来自东京的买需无法否认. * 78.20下方料有强劲买盘,78.00下方料有更多. * 在78.20和78.00下方都挂有停止单. * 78.50附近及其上方挂有大量卖单. * 交易商停止单可能在挂在78.65上方和78.95-79.00,市场情绪紧张.(完) --编译 肖群英; 审校 张涛
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路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透北京2月21日 - 中国煤炭工业协会周二透露，2016年全国煤炭消费在连续两年下降的基础上同比继续下降1.3%，当前煤炭供求基本面并未发生根本改变，行业平稳运行尚缺乏坚实基础，近期煤炭价格下行的压力仍在加大，今年中国煤炭供大于求的趋势难改，需求或继续下降。
路透东京2月21日 - 一项调查显示，日本家庭现金或储蓄账户的资产是瑞典家庭的大约11倍，这表明日本人更青睐现金的习惯没有改变。