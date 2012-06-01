《中国已公布新股发行上市日程表》--6月1日

香港个股：神州数码获广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
新股申购： ---------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 6/1 深 龙洲股份 002682 4,000 10.60 22.08 东北证券 6/6 6/1 深 猛狮科技 002684 1,330 22.00 30.56 民生证券 6/6 6/4 深 中颖电子 300327 *3,200 *12.50 *26.60 国信证券 6/7 6/5 深 凯利泰 300326 不超过1,300 -- -- 国金证券 6/8 6/7 深 华虹计通 300330 不超过2,000 -- -- 东方证券 6/12 6/8 深 宜安科技 300328 不超过2,800 -- -- 安信证券 6/13 6/8 深 海伦钢琴 300329 不超过1,677 -- -- 安信证券 6/13 新股上市: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 6/1 深 华灿光电 (300323.SZ) 5,000 20.00 34.42 中信证券 6/1 深 德威新材 (300325.SZ) 2,000 17.00 25.37 平安证券 6/1 深 海达股份 (300320.SZ) 1,667 19.80 26.40 华泰联合 -- 深 福建金森 002679 -- 12.00 43.80 红塔证券 -- 深 奋达科技 002681 -- 12.48 24.47 华泰联合 -- 深 黄海机械 002680 -- 21.59 24.53 浙商证券 -- 深 硕贝德 300322 -- 14.30 37.63 红塔证券 -- 沪 中国汽研 601965 -- *8.20 *28.28 中信建投 6/4 -- 深 旋极信息 300324 -- 27.00 36.99 平安证券 6/4 -- 深 宏大爆破 002683 -- 14.46 26.78 广发证券 6/4 -- 深 华东重机 002685 -- 9.99 27.00 金元证券 6/4 -- 沪 百隆东方 -- 不超过15,000 13.6-15.0 12.50-13.79 中信证券 6/5 注: 1. 本表包括新股发行及上市. 2. *代表新增内容.(完) --整理 边竞; 审校 乔艳红
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透北京2月21日 - 中国煤炭工业协会周二透露，2016年全国煤炭消费在连续两年下降的基础上同比继续下降1.3%，当前煤炭供求基本面并未发生根本改变，行业平稳运行尚缺乏坚实基础，近期煤炭价格下行的压力仍在加大，今年中国煤炭供大于求的趋势难改，需求或继续下降。
路透东京2月21日 - 一项调查显示，日本家庭现金或储蓄账户的资产是瑞典家庭的大约11倍，这表明日本人更青睐现金的习惯没有改变。