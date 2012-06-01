《中国报摘》--其他报纸重要消息6月1日

**上海证券报**

--今天起,沪深交易所A股交易费用及四家期交所所有期货品种手续费全面下调,A股交易费用总体降幅约为25%,期货交易手续费水平整体下降30%左右.

--工信部与环保部近日联合发布了《铅蓄电池行业准入条件》,将从2012年7月1日起正式实施.

--券商产品创新的步伐正在加快.记者获悉,包括国泰君安、招商、国信在内三家第二批试点券商约定式购回证券交易业务已于5月31日正式上线.

--记者从权威渠道获悉,中国平安(2318.HK)(601318.SS)正在筹备组建一家金融租赁公司,一旦获批,首家保险系金融租赁公司将由此诞生.

**人民日报**

--取得废弃电器电子产品处理资格的企业,对列入《废弃电器电子产品处理目录》的废弃电器电子产品进行处理,可以申请基金补贴.其中:电视机85元人民币/台、电冰箱80元/台、洗衣机35元/台、房间空调器35元/台、微型计算机85元/台.

--中国纺织工业联合会今天发布,今年前4月,纺织行业规模以上企业亏损面近五分之一,亏损额同比增长120%.预计2012年,如果国内外棉花价格差不缩小,中国纺织品服装出口形势将持续严峻.

**第一财经日报**

--民生银行(600016.SS)(1988.HK)近日表示,为加大对小型微型企业的信贷支持,计划于2012年-2014年期间,每年度在银行间债市发行不超过500亿元金融债券.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 周晓峰/张胜男; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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