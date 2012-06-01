〔全球经济〕IMF否认正考虑制定救助西班牙的应急计划的媒体报导

标题新闻：法国政府公债五年期信用违约互换升至约67个基点，创逾三年来最高-Markit数据
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透华盛顿5月31日电---国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德表示,并未收到西班牙要求其提供金融支持的请求,并称她与西班牙副首相Soraya Saenz de Santamaria的会面"富有成果".
在会面结束后,拉加德否认了有关IMF正考虑制定救助西班牙的应急计划的媒体报导.
"没有这种计划,我们未接到这种请求,而且未做任何与金援相关的工作."拉加德在一份声明中说.
IMF一发言人稍早表示,IMF工作组6月4日将访问西班牙,同西班牙当局就该国经济形势进行例行磋商.
道琼斯引述未署名官员报导称,IMF与西班牙在商讨关于提供救助贷款的紧急计划.该报导致使美国股市.SPX大幅削减跌幅.
IMF回应该报导称,其总是在评估所有成员国的不同情况,并重申IMF未与西班牙讨论金融援助.
西班牙经济部一名消息人士表示,该国政府并不知晓IMF的应急举措.
"西班牙政府并不知道也未被通知IMF采取的关于西班牙的举措."该消息人士称.(完)
--编译 杜明霞;审校 张涛
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)在竞选法国总统的道路上意外获得优势，周一的一份民调显示她正在缩小与中间派反对者之间的差距，投资者对此感到担忧。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，建滔积层板控股有限公司重返贷款市场，寻求60亿港元五年期贷款；两年前该公司曾筹措40亿港元再融资。