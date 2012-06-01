《新兴市场重要经济事件预告》--6月1日-6月8日

香港个股：神州数码获广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
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6月1日(五)
曼谷--2012年世界经济论坛东亚会议(最后一日).
菲律宾马卡迪--菲律宾财政部长普里斯马(Cesar Purisima)召开记者会(0400).
伊斯兰堡--巴基斯坦向国民议会提交2012-13财年联邦预算案.
印度科钦--印度央行副总裁Subir Gokarn发表有关"评估当前经济形势"的主旨演讲(1315).
坎帕拉--乌干达央行发表货币政策声明.
6月2日(六)
华盛顿--G30国际经济暨货币事务咨询集团(G30 Consultative Group of International Economic and Monetary Affairs)第67次全体会议(最后一日).
6月3日(日)
华盛顿--第八届八国集团(G8)暨20国集团(G20)青年领袖峰会(至6月9日).
6月4日(一)
维也纳--国际原子能总署(IAEA)理事会会议.
土耳其伊斯坦布尔--2012年世界经济论坛欧洲、中东、北非和中亚会议(至6月6日).
圣地亚哥--智利央行发表5月议息会议纪录(2200).
6月5日(二)
里加--欧盟执委会副主席雷恩、瑞典财政部长柏格、欧洲央行执委亚斯穆森和国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德参加为期一天的会议,会议主题为"抗击多种可能性:从波罗的海国家复苏中吸取的教训."
内罗毕--肯尼亚央行货币政策委员会会议.
华沙--波兰央行货币政策委员会会议(至6月6日).
6月6日(三)
法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议(0700),随后发表利率声明(1145)和举行新闻发布会(1230).
华沙--波兰央行货币政策委员会会议(最后一日).
亚松森--巴拉圭央行货币政策会议.
土耳其伊斯坦布尔--2012年世界经济论坛欧洲、中东、北非和中亚会议(最后一日).
6月7日(四)
贝尔格莱德--塞尔维亚央行执委会会议.
利马--秘鲁央行货币政策会议.
6月8日(五)
首尔--韩国央行货币政策委员会会议.
加蓬利伯维尔--首届纽约论坛非洲会议(至6月10日).
墨西哥城--墨西哥央行发表货币政策声明.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 王兴亚
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路透北京2月21日 - 中国煤炭工业协会周二透露，2016年全国煤炭消费在连续两年下降的基础上同比继续下降1.3%，当前煤炭供求基本面并未发生根本改变，行业平稳运行尚缺乏坚实基础，近期煤炭价格下行的压力仍在加大，今年中国煤炭供大于求的趋势难改，需求或继续下降。
路透东京2月21日 - 一项调查显示，日本家庭现金或储蓄账户的资产是瑞典家庭的大约11倍，这表明日本人更青睐现金的习惯没有改变。