(重温稿)〔中港个股〕工行今年或终结连续12年的"双降",不良率目标升至1.2%

路透北京5月31日电---在经济持续减速背景下,全球市值最大的银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)董事长姜建清周四称,基于对今年经济形势预判,工行今年出于审慎考虑,将不良贷款率定为1.2%,较去年底有所回升.

他在股东大会上并表示,今年宏观经济虽给银行经营带来挑战,但工行能保持银行资产质量健康,该行信贷投放将会按年初计划稳定均衡投放,信贷风险可控.

"对工行而言,基于年初对宏观经济形势预判,我们对不良贷款比率定在了1.2%,较去年有所提升,这正是出于审慎态度."姜建清称.

他并表示,从4月情况看,工行资产质量保持平稳,信贷风险可控.但也出现了一些新的情况,如某些行业、某些中小企业不良贷款有所上升趋势,但整体状况风险是可控的.

工行不良贷款余额和比例已连续12年实现双降,此前公布一季报亦显示,不良贷款继续实现双降,且继续为四大银行最低,不良余额为728亿元,比上年末减少1.92亿元;不良贷款率为0.89%,比上年末下降0.05个百分点.

上海某大型券商银行业分析师对此称,如今年工行不良率升至1.2%,速度会有点儿快,但这应该是银行对自身资产质量观察后的结果,"而最终银行公布会到多少说不清,年报可调节的空间还是很大的."

姜建清并表示,今年以来工行的信贷投放一直比较平稳地进行,下一步仍会按照年初制定的计划,均衡投放.会继续加大对经济结构调整的信贷支持,加大新兴产业、文化服务行业、高新技术等产业支持力度.

针对有股东质疑工行能否在宏观经济波动下,继续保持强劲盈利能力,行长杨凯生也表示,从今年一季度看,工行的净利润、净息差均处四大行前列,目前工行存贷款结构合理、结算网络发达等诸多优势.

"管理层会竭尽努力,继续保持盈利继续稳定."他称.

中国银监会数据显示,一季度末商业银行不良贷款余额较去年底上升,为连续两个季度反弹.不良贷款率为0.9%,较2011年底的1%有所下降.[ID:nSB1554528]

此前中信证券金融行业首席分析师朱琰在一论坛发言称,今年银行业息差高位见顶概率较大,资产定价或面临上行压力.银行业不良贷款已进入上升区间,但上升速度不大.目前上市银行整体1%左右的不良率在今年会提到1.1%左右,但绝对不可能超过1.3%.(完)