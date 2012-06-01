哈萨克斯坦边境哨所起火,至少13人遇难

香港个股：神州数码获广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透阿斯塔纳5月31日电---哈萨克斯坦边防局的一名高官周四表示，在哈萨克斯坦东南部中哈边境上，哈方一座哨所内发现至少12具边防军人已烧焦的尸体，另有三名军人下落不明。
边防局第一副局长Turganbek Stambekov表示，这座哨所有15名边防军人执勤。他并未详细说明失踪的三名军人的情况。
Stambekov在记者会上宣读的书面声明的称：“目前，我们共发现了13具烧焦尸体，包括一名紧邻哨所的猎场看护人的尸体。”
他拒绝回答问题，也没有说明受害者是死于大火还是火灾前便已遇难。
Stambekov表示，调查人员已赶赴现场。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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