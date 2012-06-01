版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 1日 星期五 09:13 BJT

《汇市简讯》欧元/美元走低,因美元获得稳固支撑

0043GMT---

* 欧元/美元走势再度沉重,因基本面前景依然黯淡

* 在下周标债前,西班牙公债收益率(殖利率)的回落料短暂

* 支撑位在上日低点1.2336,在1.2300处的期权障碍上方料挂有买单

* 市场注意力将放在欧元区重要消息以及美国非农就业数据上

--编译 王兴亚;审校 徐文焰

汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐