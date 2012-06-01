《汇市简讯》欧元/美元走低,因美元获得稳固支撑

香港个股：神州数码获广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
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* 欧元/美元走势再度沉重,因基本面前景依然黯淡
* 在下周标债前,西班牙公债收益率(殖利率)的回落料短暂
* 支撑位在上日低点1.2336,在1.2300处的期权障碍上方料挂有买单
* 市场注意力将放在欧元区重要消息以及美国非农就业数据上
--编译 王兴亚;审校 徐文焰
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路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透北京2月21日 - 中国煤炭工业协会周二透露，2016年全国煤炭消费在连续两年下降的基础上同比继续下降1.3%，当前煤炭供求基本面并未发生根本改变，行业平稳运行尚缺乏坚实基础，近期煤炭价格下行的压力仍在加大，今年中国煤炭供大于求的趋势难改，需求或继续下降。
路透东京2月21日 - 一项调查显示，日本家庭现金或储蓄账户的资产是瑞典家庭的大约11倍，这表明日本人更青睐现金的习惯没有改变。