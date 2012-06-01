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货币新闻 | 2012年 6月 1日 星期五 09:21 BJT

〔东京汇市〕欧元兑美元创两年新低,因中国PMI数据令人失望

路透东京6月1日电---欧元/美元EUR=跌至两年新低1.2324美元,之前甫公布的中国官方采购经理人指数(PMI)逊于预期,令欧元和澳元等风险货币走低.

内外需不振,导致企业经营活动放慢.中国宏观经济先行指标--5月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI降至50.4,逊于此前路透预估中值52.2,亦远低于上月触及的一年高点53.3.[ID:nSB1579890](完)

--编译 郑茵;审校 徐文焰

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