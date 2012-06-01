〔东京汇市〕欧元兑美元创两年新低,因中国PMI数据令人失望

英国经济：市场对加息的预期可能损及经济--央行首席经济学家霍尔丹
“然而，在当前脆弱的环境下，一般预期央行短期内将调高利率，倘若市场利率过于急剧上升，我会感到担忧，”霍尔丹在送交国会的年度书面声明中指出。
路透东京6月1日电---欧元/美元EUR=跌至两年新低1.2324美元,之前甫公布的中国官方采购经理人指数(PMI)逊于预期,令欧元和澳元等风险货币走低.
内外需不振,导致企业经营活动放慢.中国宏观经济先行指标--5月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI降至50.4,逊于此前路透预估中值52.2,亦远低于上月触及的一年高点53.3.[ID:nSB1579890](完)
--编译 郑茵;审校 徐文焰
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“然而，在当前脆弱的环境下，一般预期央行短期内将调高利率，倘若市场利率过于急剧上升，我会感到担忧，”霍尔丹在送交国会的年度书面声明中指出。
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透2月21日 - 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。