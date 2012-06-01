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亚洲 | 2012年 6月 1日 星期五 09:38 BJT

〔中国能源〕发改委自今日起下调航煤售价467元/吨--媒体

路透北京6月1日电---中国中央电视台周四报导,国家发改委通知,6月1日零时起,航空煤油的销售价格由每吨7,976元人民币下调至7,509元.

民航局已经向各航空公司下发通知,五日内,各航空公司将根据航线情况,为燃油附加费进行相应的下调.预计800公里(含)以上航线可下调20元,800公里以下航线预计下调10元.

去年8月1日起,中国航空煤油出厂价格每月调整一次,以推进航煤价格市场化改革.航空煤油出厂价格逐步实行市场定价.具体出厂价格由进口到岸完税价和贴水两部分构成.[ID:nSB1832685]

发改委公布价格将成为中国石油(0857.HK)(601857.SS)和中国石化(600028.SS)(0386.HK)等油企确定本月航煤出厂价的依据之一.(完)

--发稿 宿泱韫;审校 乔艳红

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