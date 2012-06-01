〔中国能源〕发改委自今日起下调航煤售价467元/吨--媒体

香港个股：神州数码获广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透北京6月1日电---中国中央电视台周四报导,国家发改委通知,6月1日零时起,航空煤油的销售价格由每吨7,976元人民币下调至7,509元.
民航局已经向各航空公司下发通知,五日内,各航空公司将根据航线情况,为燃油附加费进行相应的下调.预计800公里(含)以上航线可下调20元,800公里以下航线预计下调10元.
去年8月1日起,中国航空煤油出厂价格每月调整一次,以推进航煤价格市场化改革.航空煤油出厂价格逐步实行市场定价.具体出厂价格由进口到岸完税价和贴水两部分构成.[ID:nSB1832685]
发改委公布价格将成为中国石油(0857.HK)(601857.SS)和中国石化(600028.SS)(0386.HK)等油企确定本月航煤出厂价的依据之一.(完)
--发稿 宿泱韫;审校 乔艳红
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透北京2月21日 - 中国煤炭工业协会周二透露，2016年全国煤炭消费在连续两年下降的基础上同比继续下降1.3%，当前煤炭供求基本面并未发生根本改变，行业平稳运行尚缺乏坚实基础，近期煤炭价格下行的压力仍在加大，今年中国煤炭供大于求的趋势难改，需求或继续下降。
路透东京2月21日 - 一项调查显示，日本家庭现金或储蓄账户的资产是瑞典家庭的大约11倍，这表明日本人更青睐现金的习惯没有改变。