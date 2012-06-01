〔中国数据〕5月官方制造业PMI超预期回落至50.4,创出今年新低(更新版)

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* 5月中国官方制造业PMI降至50.4,逊于预期

* 11个分项指数仅有产品库存上升

* 未来企业开工率可能进一步降低

路透北京6月1日电---中国5月官方制造业采购经理人指数PMI自一年高位回落,并创出今年新低.11个分项指数仅有产品库存上升,显示需求疲软已令企业活动大为降温.

国家统计局周五公布,中国宏观经济先行指标--5月PMICNPMIB=ECI降至50.4,逊于路透预估中值52.2,亦远低于上月触及的一年高点53.3,但连续第六个月位于临界点以上.

从11个分项指数来看,同上月相比,除产成品库存指数上升外,其余指数均有不同程度下降,其中新订单分项指数从4月的54.5跌至49.8,新出口订单分项指数从上月52.2降至50.4,预示未来企业开工率可能进一步降低,经济增速可能继续回落.

"5月份PMI指数出现较大幅度回落,与经济增长率回落的趋势是一致的."中国物流与采购联合会特约分析师张立群分析认为.

"目前宏观经济政策已经在进行有针对性的预调微调,特别在稳定投资方面出台了较多措施,受其影响,预计经济回落态势将趋于平稳."他续称.

中国公布PMI数据后,对中国经济敏感的澳元AUD=D4应声走低.中国股市沪综指.SSEC微幅开高0.04%至2,373.224点,但香港股市指数开盘下跌0.7%至18,498.91点.

官方PMI数据中,购进价格指数大幅回落至44.8,较上月下降10个百分点,其中石油加工及炼焦业、化学纤维及橡胶塑料制品业、黑色金属冶炼及压延加工业和有色金属冶炼及压延加工业等15个行业低于50%,显示需求疲软已造成上游原材料价格大为下降.

上周出炉的5月汇丰制造业PMI初值亦回落,连续第七个月处在荣枯分水岭下方,其中出口订单明显回落则显示外需依然令人担忧.[ID:nSB1566060]

中国总理温家宝本周在一场地方会议上明确提到,尽管今年经济成长目标为7.5%,但仍要保住经济成长以8%的步调增长,并要求立即采取措施确保经济马上触底回升.[ID:nSH0106353]

国务院常务会议称,尽管当前中国经济增速保持在年初预期目标区间内,但经济下行压力加大,要根据形势变化加大预调微调力度,同时仍要稳定和严格实施房地产市场调控政策.

制造业PMI是一个综合指数,按照国际上通用的做法,由五个主要扩散指数加权而成.通常PMI指数在50以上,反映经济总体扩张;低于50,反映经济衰退.

下表为各月制造业采购经理指数(PMI):

__________2012年____________ _______________________2011年_______________

5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月

PMI(%) 50.4 53.3 53.1 51.0 50.5 50.3 49.0 50.4 51.2 50.9 50.7 50.9 52.0

以下是分项指标:

指标 2012年5月份指数 4月份指数 比上月

PMI 50.4 53.3 下降

生产指数 52.9 57.2 下降

新订单指数 49.8 54.5 下降

新出口订单指数 50.4 52.2 下降

积压订单指数 43.6 48.4 下降

产成品库存指数 52.2 49.5 上升

采购量指数 50.8 54.4 下降

进口指数 48.1 50.5 下降

购进价格指数 44.8 54.8 下降

原材料库存指数 45.1 48.5 下降

从业人员指数 50.5 51 下降

供应商配送时间指数 49 49.6 下降 (完)

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