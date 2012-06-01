〔欧元区经济〕危机加深可能迫使德国政府重新考虑对欧元区的立场

路透柏林5月31日电---德国距离准备拯救欧元区究竟还有多远?这个问题在过去两年曾让关注危机形势的人全神贯注,但现在受瞩目的程度可谓空前,因为希腊在欧元区的前途未卜,西班牙正手忙脚乱地挽救国内银行业,欧元本身也在不断地下滑.

这在很大程度上取决于6月17日希腊选举的结果,如果左翼激进联盟党取胜,可能令欧元区陷入更深的泥潭,迫使德国总理梅克尔及其他成员国领导人确定,他们能否应对希腊的退出以及由此带来的蔓延风险.

然而在这种不确定的形势下,梅克尔和她的顾问们已经发出了一些信号,帮助人们理解在未来这关键的几周里,柏林方面在哪些问题上是绝不让步的,哪些又是可以灵活处理的.

梅克尔本人周四在波罗的海之滨的斯特拉尔松的记者会上暗示,欧洲正在竭力避免一场将会撼动市场和全球经济的灾难性解体,没有什么想法是不能考虑的.

"我们必须想一想未来五至十年要怎么样做.如果我们总是这也不能碰那也不能说,就没办法工作了."梅克尔说.

欧盟执委会周三表示,准备在降低预算赤字方面多给西班牙一年的时间.法国总统顾问Philippe Aghion本周对路透表示,奥朗德将在6月峰会上敦促梅克尔对其他受困欧元区国家也采取同样的灵活性.这个问题上德法有可能达成妥协.

但奥朗德大力推进的另一项计划--发行欧元区共同债券,则可能因为德国以及北方成员国的坚决反对,注定要归于失败.

甚至于未来几年要拟订推出"欧元区共同债券"的路线图,也是极不可能的事情,因为梅克尔担心,这样做将会提高德国的借贷成本而减轻欧元区受困国家进行改革的压力,从而招致国内的激烈反对.

对柏林来说,另一个明显的"红线"就是把欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)的资金直接用于银行业资本重组.

不愿具名的消息人士称,德国政府仍然反对这一举措,因这样做违反有关新ESM的法规,而且德国已经私下里要求西班牙政府考虑正式申请欧盟/国际货币基金(IMF)的救援.

柏林方面似乎准备接受奥朗德的提议,放宽对较弱欧元区成员国的财政目标要求,并同意一项促进经济成长的温和协议.

德国政府和央行已经暗示过,准备容忍国内通胀率的上升,以此抵偿南部二线国家的通缩趋势--假以时日,此举可望有助于解决失衡问题.

但是否足以避免欧元区陷入更深的危机?恐怕不能.

了解梅克尔想法的消息人士称,只有当德国自己开始真切感受到危机的影响时,才会采取更为大胆的行动.(完)