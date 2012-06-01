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亚洲 | 2012年 6月 1日 星期五 11:11 BJT

〔新闻稿〕惠誉称工行收购案或预示更多中资银行将拓展美国业务

(以下为惠誉5月31日发布的新闻稿摘要)

5月31日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)近期批准中国工商银行收购东亚银行(0023.HK)的美国子公司,可能预示开启中资银行以更大力度拓展美国市场的序幕.惠誉预计中资银行可能开展更多收购,从而改变主要服务美国亚裔社会的美资银行的竞争格局.

工行这笔收购案与其总资产规模相比并不大,但意义重大,代表了美国监管机构首次批准中资银行收购一家在美国拥有成熟分支网络的本地银行.

工行收购案短期内不会影响到美资银行的评级.不过,我们将继续侧重关注大型中资银行会否加紧收购活动,从而造成美国亚裔社会银行业务竞争格局发生改变.(完)

--编译 肖群英;审校 隋芬

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