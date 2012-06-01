叙利亚:反政府武装制造了胡拉镇大屠杀

香港个股：神州数码获广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透贝鲁特5月31日电---叙利亚周四称，初步调查结果显示，反政府武装上周在胡拉镇制造了大屠杀，其用意是促成外国对叙利亚政府实施军事干预。
叙利亚政府调查委员会领导人Qassem Jamal Suleiman准将表示，被害者是“拒绝反对政府，与武装组织观点不一致”的家庭。
他指出，在屠杀发生前，600-800名武装人员攻击了当地的安全部队，同时来自胡拉镇以外的武装人员实施了屠杀，并表示很多受害者是一名议会成员的亲属。
“他们的用意是促成外国对叙利亚政府实施军事干预，”他在电视直播的记者会上说道。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透北京2月21日 - 中国煤炭工业协会周二透露，2016年全国煤炭消费在连续两年下降的基础上同比继续下降1.3%，当前煤炭供求基本面并未发生根本改变，行业平稳运行尚缺乏坚实基础，近期煤炭价格下行的压力仍在加大，今年中国煤炭供大于求的趋势难改，需求或继续下降。
路透东京2月21日 - 一项调查显示，日本家庭现金或储蓄账户的资产是瑞典家庭的大约11倍，这表明日本人更青睐现金的习惯没有改变。