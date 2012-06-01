〔欧元区政经〕梅克尔称可以讨论解决危机的所有方案,但实施需要时间

路透德国施特拉尔松德5月31日电---德国总理梅克尔周四表示,欧洲应当准备考虑解决债务危机的所有方案,但却绝口不提成立欧元区银行业联盟的提议.

梅克尔重申了她的观点,即欧盟成员国应当做好给准备,向欧盟执委会上交更多权力,但她也明确表示实施可能需要很长的时间.

"融合的措施要涉及到修改条约,目前我们还没有到那个阶段,不过在讨论中没有什么禁忌,"梅克尔表示.

梅克尔称,德国和其他欧洲国家有应对银行出现问题的机制,她暗示欧元区在让市场相信其应对金融机构问题的能力方面可以做得更好.

她刻意避免对欧盟执委会的最新建议,以及发行欧元债券等其他危机解决方案置评.德国也强烈反对发行欧元区共同债务.

"我们必须考虑未来五至十年如何发展.如果我们不断触及底线,这恐怕不行,"梅克尔称.(完)