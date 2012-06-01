〔中国房地产〕5月百城住宅均价同比跌幅扩至1.53%,环比九连降--中指院

路透北京6月1日电---中国房地产调控效果持续显现.中国指数研究院周五公布,5月全国百城住宅平均价格同比连续第二个月下跌,且降幅扩大;环比则连续九个月下降.

中指院报告称,5月全国百城住宅平均价格8,684元人民币/平方米,环比下滑0.31%;同比降幅1.53%,较上月的下滑0.71%进一步扩大.上月为2011年6月该数据开始统计以来同比首次下降.

同时,5月北京、上海等十大城市住宅均价为15,314元/平方米,同比下滑3.2%,为连续第五个月下跌且跌幅进一步扩大;环比则降0.5%.

中指院称,在货币政策微调的背景下,开发企业推盘力度继续保持在较高水平.尽管少数项目在成交量回升后取消折扣或提高报价,但多数面向首次置业的中低价位楼盘仍保持低价入市策略,也有少数中心区域的中高端楼盘加大优惠力度以促进销售.

"全国房价总体仍维持稳中有降的趋势."中指院表示.

国务院常务会议近期在作出"经济下行压力加大"判断的同时,依然坚持楼市调控基调不变,强调要"稳定和严格实施房地产市场调控政策".

不过中国社科院预期,今年房地产调控的重要目标仍是抑制投机,但调控措施也将进一步差异化.今年房产交易量将相对萎缩,房价可能略有回落,但大幅降价可能性也很小.[ID:nSB1567326]

中指院数据并显示,5月百城住宅均价中,有26个城市环比上涨,73个城市环比下跌,1个城市持平.跌幅居前十位的城市依次是:淮安、洛阳、泰州、台州、吴江、北海、汕头、芜湖、新乡、营口,前七个城市跌幅超过1.5%.

同比来看,有60个城市住宅价格下跌,下跌城市个数比上月增加11个;其中廊坊跌幅最大,为10.33%.

北京等十大城市中,除南京和广州外,其余八个城市住宅均价环比均下跌,其中,上海、武汉、杭州跌幅介于0.9%-1%之间,跌幅较大;北京微跌0.04%,跌幅最小.

十大城市房价同比则全线下跌,其中重庆、成都和天津跌幅都超过5%.

国家统计局上月数据显示,中国4月房价连续第二月出现同比下跌,在地产调控主基调未变的预期下,未来房价料将继续下行,楼市在振荡中筑底.[ID:nSB1554996](完)