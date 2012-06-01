〔澳新汇市〕澳元兑美元挫至八个月低点,因中国PMI逊于预期

香港个股：神州数码获广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透惠灵顿/悉尼6月1日电---澳元兑美元周五挫至八个月低点,并拖累新西兰元走低.此前中国公布的官方制造业采购经理人指数(PMI)逊于预期,令忧心欧债危机的市场更添忧虑.
澳元兑美元AUD=D4最新报0.9677美元.之前一度下滑0.7%至0.9648美元,为去年10月6日来最低.下道重要水准是0.9388,这是10月4日触及的2011年低点.
中国5月官方PMI降至50.4,创出年内新低,成为经济降温的最新证据.[ID:nSB1581874]
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透北京2月21日 - 中国煤炭工业协会周二透露，2016年全国煤炭消费在连续两年下降的基础上同比继续下降1.3%，当前煤炭供求基本面并未发生根本改变，行业平稳运行尚缺乏坚实基础，近期煤炭价格下行的压力仍在加大，今年中国煤炭供大于求的趋势难改，需求或继续下降。
路透东京2月21日 - 一项调查显示，日本家庭现金或储蓄账户的资产是瑞典家庭的大约11倍，这表明日本人更青睐现金的习惯没有改变。