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亚洲 | 2012年 6月 1日 星期五 10:29 BJT

〔澳新汇市〕澳元兑美元挫至八个月低点,因中国PMI逊于预期

路透惠灵顿/悉尼6月1日电---澳元兑美元周五挫至八个月低点,并拖累新西兰元走低.此前中国公布的官方制造业采购经理人指数(PMI)逊于预期,令忧心欧债危机的市场更添忧虑.

澳元兑美元AUD=D4最新报0.9677美元.之前一度下滑0.7%至0.9648美元,为去年10月6日来最低.下道重要水准是0.9388,这是10月4日触及的2011年低点.

中国5月官方PMI降至50.4,创出年内新低,成为经济降温的最新证据.[ID:nSB1581874]

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