〔全球股市〕珠宝商Graff推迟香港上市,全球IPO市场恐迎来寒潮

路透香港/伦敦5月31日电---伦敦奢侈品珠宝商Graff Diamonds周四宣布推迟其10亿美元的首次公开发行(IPO),令IPO市场雪上加霜.因Facebook的IPO麻烦不断,导致从香港到纽约本已萧条的全球IPO市场蒙阴.

在短短10个交易日内,Facebook(FB.O)股价已从38美元的发行价滑落至周四午盘的不足27美元,市值蒸发大约300亿美元,并对任何准备跨入IPO市场的公司发出了严厉警告.

从全球看,今年从新股上市募集的资金规模较2011年同期锐减46%.据汤森路透数据,除Facebook外,72家美国上市公司已提交申请,募集资金131亿美元,同比萎缩53%.

香港是近几年的热门上市场所之一,下降幅度尤其明显.2012年头五个月,股票上市宗数骤降85%,另外5月份有12宗美国IPO被取消或推延.

"这已带来信心危机,"IPO Boutique董事总经理Scott Sweet说."仍在排队上市的公司将继续轮候.当他们的前辈都已上市并留下难以磨灭的负面印象时,没有理由仓促行事."

股市下跌或许会对其他筹划的IPO形成压力,如赛车公司Formula One计划在新加坡上市募集资金30亿美元.尽管预料这宗IPO在下个月定价,Formula One董事长Peter Brabeck上周表示,他尚未就上市事宜作出最终决定.

Graff Diamonds为本周亚洲取消的第四宗大型IPO.该公司原本定于周五为香港IPO定价,几近成为今年迄今亚洲最大的一宗IPO.但在欧债危机和中国经济增长放缓惹人担忧之际,投资者对认购裹足不前.(完)