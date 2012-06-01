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亚洲 | 2012年 6月 1日 星期五 11:00 BJT

〔金属期市〕伦铜走坚,市场摆脱中国官方制造业PMI数据的影响

路透上海6月1日电---伦铜周五走高,受助于上日触及年内低点后出现的空头回补,并且投资者已经消化了令人失望的中国制造业数据.

然而,期铜涨势或有限,受累于欧债危机疑虑.欧债危机近几周所有升级,因希腊可能退出欧元区且市场担心西班牙岌岌可危的金融业.

0146GMT时,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上扬0.6%,至每吨7,466.75美元,上日该合约曾跌至年内最低位7,403美元.

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