〔金属期市〕伦铜走坚,市场摆脱中国官方制造业PMI数据的影响

香港个股：神州数码获广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透上海6月1日电---伦铜周五走高,受助于上日触及年内低点后出现的空头回补,并且投资者已经消化了令人失望的中国制造业数据.
然而,期铜涨势或有限,受累于欧债危机疑虑.欧债危机近几周所有升级,因希腊可能退出欧元区且市场担心西班牙岌岌可危的金融业.
0146GMT时,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上扬0.6%,至每吨7,466.75美元,上日该合约曾跌至年内最低位7,403美元.
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透北京2月21日 - 中国煤炭工业协会周二透露，2016年全国煤炭消费在连续两年下降的基础上同比继续下降1.3%，当前煤炭供求基本面并未发生根本改变，行业平稳运行尚缺乏坚实基础，近期煤炭价格下行的压力仍在加大，今年中国煤炭供大于求的趋势难改，需求或继续下降。
路透东京2月21日 - 一项调查显示，日本家庭现金或储蓄账户的资产是瑞典家庭的大约11倍，这表明日本人更青睐现金的习惯没有改变。