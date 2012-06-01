〔中国数据〕5月汇丰制造业PMI回落,稳增长政策需加力放松(更新版)

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* 5月汇丰中国制造业PMI终值回落,且逊于初值

* 确认内外需走弱,且二季度经济增长持续降温

* 需加大货币及财政政策的宽松力度

路透北京6月1日电---在稍早公布的5月官方制造业PMI超预期回落并创出年内新低后,汇丰5月中国制造业PMI终值亦如期回落,且逊于初值,显示出中国经济增速持续放缓,且预计二季度经济仍将低位徘徊.

该指数已连续七个月挣扎在荣枯分水岭下方,显示出制造业者在经济环境不佳及内外需求疲弱的影响下,企业生产经营状况持续低迷,亟待政府出台更多货币及财政政策予以支持.

"5月份汇丰中国制造业采购经理人指数终值确认了内外需均走弱,受此影响制造业增速进一步放

缓.这表明第二季度实体经济增长仍在持续降温,并将促使决策层加大政策宽松的力度,"汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌表示.

他并认为,除了在货币政策方面继续下调存款准备金率并降息25个基点之外,决策层还应该让财政政

策和民间投资在稳增长中发挥更大的作用.

Markit提供的新闻稿显示,5月汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)终值48.4,较初值低0.3;而稍早发布的中国5月官方制造业PMI自一年高位回落,显示需求疲软已令企业活动大为降温.

汇丰数据显示,当月制造业新订单与产出指数仍在50下方的萎缩区域,其中新订单总量较4月加速下降,新出口业务也有所减少,未能延续上月的增长趋势,因全球需求低迷令出口销售整体下降.

同期,采购活动重现收缩,采购库存亦相应下降,且降幅为三个月来最大.不过,5月中国制造业的平均投入成本则下降,为四个月来首见,因原料价格回落.

交通银行发布报告称,在企业生产经营状况持续不佳的情况下,预计二季度经济增速仍可能在低位徘徊.不过,在近期政府持续出台的一些稳定增长的政策作用下,预计下半年经济增长的软着陆依然可期.

PMI数据发布后,对中国数据反应敏感的澳元兑美元AUD=D4挫至八个月低点,并拖累新西兰元NZD=D4走低.不过,中国股市则仍保持高开高走态势,北京时间10:52,沪综指.SSEC涨0.5%至2,384点.

欲浏览中国5月官方和汇丰制造业PMI图表,请点选链接:(r.reuters.com/gan58s)

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另外,汇丰调查并显示,5月制造业生产进一步收缩,是由于经济环境普遍欠佳,且新接业务量减少.而新接业务减少亦导致厂商继续压缩用工,本月就业创下38个月以来最大减幅.过去三个月以来,制造业用工数量一直趋降.

PMI是一个建基于五个单项指标的综合指数,高于50为扩张,低于50为萎缩.各指标及其权重分别是:新订单0.3、产出0.25、就业人数0.2、供货商供货时间0.15、采购库存0.1,其中供货时间指数作反向计算,使其可比性与其它指标一致.(完)