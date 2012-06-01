《热点透视》欧盟对财政失衡看法短浅

(本文作者是路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Pierre Briançon 编译 程琳

路透伦敦5月31日电---欧盟执委会缺乏领导力的表现,在欧元危机中展露无遗.既没有及时给欧洲实施必要改革出主意,也没有及时推进改革.不过,欧盟执委会还是被赋予了对欧元区政府财政政策进行监督、建议,以及必要时制裁预算超标政府的新权力.

本周,该执委会公布了第一批针对单个国家现有财政政策的建议.欧盟执委会在有些地方似乎做出了正确举动.特别值得注意的是针对法国的报告,对这个欧盟第二大力量,该执委会长久以来都在犹豫要不要纳入报告.执委会的警告很明显:法国经济状况很严峻,竞争力正在下降.2005-2010年间,只有英国和希腊在全球贸易中的份额下降速度比它更快.似乎一直在否认国内经济有问题的法国新总统奥朗德,现在也不能假装视而不见了.

在这首份年度国家预算评估报告中,欧盟执委会还对意大利、西班牙和其他高赤字国家发表了措辞强硬的观点.但它采用的一般方法有方向性错误:整体假设是,赤字国家应该承担解决欧元区内部失衡的全部责任.

从米兰到马德里,要使经济基础更加稳固,还有很多工作要做.但失衡问题是一个巴掌拍不响,忽视盈余国家也应当改革的事实,就会让人继续把欧元危机看待成道德故事,而故事里的"原罪"(赤字或泡沫)必须要用痛苦和惩罚来弥补.

而区内某个部分的债务和赤字,只有在另一部分的债权和盈余减少时才可能下降.盈余国家中,首先是德国,必须为恢复欧元区财政平衡做出贡献.该是欧盟执委会认清这个基本事实的时候了.(完)