《热点透视》超级马里奥兄弟需要再次发力

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack/Hugo Dixon; 编译 许娜

路透伦敦5月31日电---超级马里奥兄弟需要再次发力.去年底,马里奥.蒙堤和马里奥.德拉吉几乎同时被委以重任,前者取代贝鲁斯柯尼担任意大利总理,后者出任欧洲央行(ECB)总裁.这帮助缓解了欧元区危机,至少一度是这样.但现在,愁云卷土重来.如果西班牙和希腊危机恶化,那么意大利将成为下一个遭受攻击的国家.

通过养老金改革和加强财政纪律开了个好头后,蒙堤的力量有所削弱.因此不得不在劳动改革和服务业自由化方面做出让步.

不难看出蒙堤现在应该做什么.他需要表明去年的司法系统改革正在实施;推进对公共部门的彻底评估,尤其是臃肿的地方行政机构;削减政界人士的额外福利;提出一个令人信服的长期减债计划,通过私有化和房产出售来降低该国目前与GDP之比超过120%的债务水平.

问题是,意大利人已经开始厌烦撙节措施,支持蒙堤政府的政党也开始在明年春季大选前谋取有利地位.围绕下次选举过后情况的不确定性,不广是为改革计划蒙上了阴影.鉴于传统政党中很多都声誉扫地,意大利最终可能成为组阁失败的希腊的翻版,只不过严重程度会轻些.以上这些因素,当然还有西班牙问题,都给市场带来压力:10年期意大利公债收益率(殖利率)重返6%,接近不可持续水平.

倘若事情继续恶化,那么欧洲央行将成为主要的防御力量.它可以通过提供长期低息贷款来持续支撑该国银行业,并通过购买主权债券来降低该国政府的举债成本.但是,德拉吉不可能在没有交换条件的情况下白白施以援手.这可能就是蒙堤重占上风所需要的契机.(完)