〔中国货币市场〕大盘转债发行推七天回购利率反弹,低位震荡格局难改

路透上海6月1日电---中国银行间市场七天期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周五早盘有所反弹,下周一是中国重工(601989.SS)可转债的发行日,部分机构提前筹集申购资金,今日资金需求明显增多.

交易员指出,尽管资金需求回暖,但今日七天回购利率盘中成交仍普遍在2.40%以下的相对低位,表明市场资金仍十分宽松,供给充裕将抑制回购利率的向上空间,近期料维持低位震荡格局.

"可能有(大盘转债申购)这个原因,这也好,资金面这么宽,可以把资金消化消化,但也就是短期扰动,"上海一银行交易员称.

中国船舶重工股份有限公司将于下周一(6月4日)起以网上和网下相结合的方式发行80.5015亿元人民币可转债,期限六年,初始转股价为6.05元/股,募集资金将用于收购控股股东中国船舶重工集团持有的资产及固定资产投资项目等.[ID:nSB1579058]

北京一银行交易员则谈到,最近七天回购利率盘中成交价基本在2.10-2.50%之间波动,若成交集中在2.30%以下,当天的加权利率会低一点,反之就稍微高一些.如果政策面保持平静,这一格局可能还会维持一段时间.

近三周来隔夜回购加权利率走势基本稳定,波动幅度不过10个基点(bp)左右,而七天期回购加权利率波动仍较明显,今日其与隔夜品种利差约在45个bp左右,上日约为29个bp.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间10:58 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 1.9023 1.8842 +1.81 3,148.59

七天CN7DRP=CFXS 2.3611 2.1700 +19.11 471.94

14天CN14DRP=CFXS 2.4717 2.5184 -4.67 17.12

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 1.9247 1.9033 +2.14 719.61

七天CHICNY7D=CFXS 2.3580 2.1600 +19.80 92.30

==============================================================================(完)

--发稿 边竞; 审校 黄凯

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